„Az utolsó kezelést nem kértem, inkább elmentem futni” – egy magyar ráktúlélő vallomása

A most 73 éves Magdolna rendszeresen eljárt szűrésekre, és minden eredménye rendben volt. Ezért aztán még az is megfordult a fejében, hogy a következő, 65 éves korában esedékes szűrésre el sem megy. De végül meggondolta magát, és tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy még ma is életben van – hangzott el a Fókusz riportjában.

Eldöntötte, hogy meggyógyul

Magdi azt gondolta, hogy miután nyugdíjba vonult, ki fog teljesedni az élete és kiélvezheti az igazi szabadságot. Éppen élete első félmaratonjára készült, amikor megkapta az ijesztő diagnózist. Kiderült, hogy nyirokáttétes mellrákja van.

Az onkológus azt mondta neki, hogy meg fog gyógyulni, de azért nagyon meg is fog szenvedni. A nőt pedig végig az vezérelte, hogy túl legyen a háromnegyedévesre tervezett terápián, és utána végre lefuthassa élete első félmaratonját.

Magdi a kemoterápia alatt is végig aktív maradt és soha nem adta fel. A fotó forrása: Ignácz Magdi / Facebook

Az utolsó kemót már nem kérte

A nő a kezelés alatt is igyekezett úgy élni, mintha egészséges lenne, a kemoterápia időszakában is végig futott. Azonban neki is voltak mélypontjai. A kemó utáni első 5 napot ő csak sötét szobának hívta, mert abban az időszakban felkelni is alig tudott. A 6-7. napon azonban már újra kint futott a Városligetben. A futás neki egyfajta kiegészítő terápia volt.

Az ötödik kezelés azonban ennél is jobban kikészítette, azt követően ugyanis még a 8. napon sem tudott lábra állni. Ekkor tehát úgy érezte, döntéshelyzetbe került. Ha a terápiától nem tud felkelni és futni, akkor választania kell az utolsó kezelés és a sport folytatása között. Ő az utóbbi mellett tette le voksát, az orvosa pedig megértette döntését.

Gyilkos tévhitek a kemoterápiáról

A kemoterápiával kapcsolatban rengeteg félreértelmezett adat, elrettentő történet, mondvacsinált kutatás kering a neten. Ezek közül oszlatunk el néhányat onkológus, kutatóorvos és gyógyszerész szakértő segítségével.

Legyőzhetetlennek érzi magát

Végül eltávolíttatta az egyik mellét, esélyt sem akart adni a betegség visszatérésének. Még ki sem szedték a varratait, ő már ismét futni ment. Amikor túl volt a rák elleni küzdelem első évén, olyan erősnek érezte magát, hogy félelemérzet nélkül végott bele olyan dolgokba, amelyekbe véleménye szerint az emberek többsége 65 év felett már nem nagyon merne. Amikor pedig elérte a bűvös határt, az ötödik tünetmentes évet is, akkor már azt gondolta, hogy ő tulajdonképpen legyőzhetetlen.

A mozgást azóta sem hagyta abba, de mivel a térde már nem az igazi, már gyakran inkább túrázni megy futás helyett. Aktív élete mellett pedig önkénteskedik is. Az Összefogás a Mellrák Ellen Egyesület tagjaként igyekszik megosztani tapasztalatait, illetve felhívni a figyelmet a rendszeres szűrővizsgálatok és a testmozgás fontosságára.