Bőr alá adott injekcióval kezelik az áttétes rákbetegeket

A projekt a betegtoborzás fázisába érkezett. Mint az a Semmelweis Egyetem közleményében olvasható, a szakemberek célja, hogy összehasonlítsanak két olyan biológiai terápiát, amelyek a HER-2 pozitív, lokálisan előrehaladott, műtétre nem alkalmas, vagy áttétes emlőrákkal élő betegek számára nyújthatnak segítséget. Ezek egyike a Magyarországon már elérhető, intravénásan adható pertuzumab-trastuzumab biológiai kezelés, a másik pedig egy ugyanazon hatóanyagokat fix dózisban tartalmazó, injekciósan bőr alá adható kezelés, amely még nincs forgalomban itthon.

Kétféle formában adott biológiai terápiát hasonlítanak össze a Semmelweis Egyetem szakemberei. Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

Az összehasonlítás során egészséggazdaságtani szempontokat, betegpreferenciát és egyéb betegközpontú mérőeszközöket is figyelembe vesznek. Vizsgálják azt is, hogy a különböző formában adagolt gyógyszerek miként hatnak a betegek életminőségére és általános állapotára, melyik beadási módot részesítik előnyben a páciensek.

Az intravénás beadáskor a két eltérő hatóanyagot tartalmazó infúzió nagyjából egy óra alatt jut be a beteg szervezetébe, míg a fix adagolású, bőr alá adott injekciós formula beadása 5-10 percet vesz igénybe. Az injekció speciális szerkezete lehetővé teszi, hogy a szövetek közé bejuttatott készítmény fájdalom nélkül bekerülhessen a keringésbe. A vizsgálat során a betegek egy komplex – táplálkozástudományi és pszichológiai tanácsadást is tartalmazó – rehabilitációs programban is részt vesznek. Ennek hatékonyságát szintén a betegek visszajelzései alapján vizsgálják majd.