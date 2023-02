A láncszemek, akik jobbá tennék a világot

Mint arról már egy korábbi cikkünkben beszámoltunk: a közösségért végzett munka egyre népszerűbb Magyarországon, minden harmadik magyar önkénteskedett már, ezzel pedig európai viszonylatban élen járunk. Több mint 12 ezer szervezet fogad önkénteseket, ezekben pedig 3,6 millió magyar végzett már ilyen jellegű munkát. A középiskolákban bevezetett 50 órányi kötelező közösségi szolgálat is közelebb hozta a fiatalokhoz a segítségnyújtásnak ezt a formáját.

Apró láncszem vagy a célban: a világot jobbá tenni

„Az önkéntesek többet kapnak vissza, mint amennyi erőfeszítésük van egy-egy feladatban. A segítéssel járó erőt, energiát és feltöltődést ráadásul nem tudja elvenni tőlük senki” – osztotta meg lapunkkal az Ökumenikus Segélyszervezet önkénteskoordinátora. Bakó Viktória szerint legtöbben azért segítenek, mert pozitív visszacsatolást kapnak cserébe és látják, hogy amit tesznek, annak van eredménye, ez pedig hatalmas energiákat szabadít fel. Jellemző, hogy a segítőkben van valami plusz, amivel a saját mikrokörnyezetükön kívül is szeretnének egy nagyobb dologhoz hozzájárulni, részese lenni annak, hogy a világot közösen tegyük jobbá.

Az Ökumenikus Segélyszervezethez évről évre egyre többen jelentkeznek önkéntesnek, – 2022-ben már több mint 2600-an vettek részt önkéntes tevékenységekben – akik több mint 10 ezer munkaórában nyújtottak a rászorulóknak önzetlen segítséget. Az ukrán menekültválság kapcsán minden eddiginél többen csatlakoztak a segélyszervezethez és vették ki részüket a hazájukat elhagyni kényszerülő menekültek megsegítésében. Az Ukrajnából hazánkba érkezőket jelenleg is a BOK Csarnokban fogadják a segélyszervezet önkéntesei, akik adományválogatással, élelmiszercsomagok összeállításával, ételosztással, vagy egy megértő beszélgetéssel segítik a rászorulókat. Munkaidőben aktív nyugdíjasok, hétvégéken pedig a fiatalabb generáció is részt vesz a szervezet munkájában: hajléktalanokon, rászoruló gyerekeken és családokon segítenek, vagy az adománygyűjtésben vesznek részt.

Adni jó - vallják az önkéntesek. Fotó: Getty Images

De jó hogy te nem vagy savanyú uborka

„Te hogy lehetsz ennyire vidám? Hiszen te is beteg vagy! Eddig csak savanyú uborka felnőtt cukrosokkal találkoztam!” – idézte fel lapunknak Hajós Tamás diabétesz edukátor, aki a JDH Alapítvány tagjaként 22 éve vesz részt nyári gyerektáborok szervezésében. Érintettként ő maga is rengeteg segítséget kapott, amikor szülei szembesültek a diagnózissal, ezért – mint mondja – számára az önkéntesség már olyan, mint a levegővétel. Az edukátorok célja, hogy minél több cukorbeteg gyerek átélhesse azt, amit legtöbben ők maguk is. Egy hetet, amikor a diabétesz nem pallosként lebeg a fejük fölött, sokkal inkább egy kapcsolódási pont, ami akár életen át tartó barátságoknak lehet az alapja.

„Azért csinálom, mert mi cukorbetegek egy család vagyunk. Ráadásul amit én kaptam gyerekként – tudást, szeretetet – azt szeretném továbbadni és megtanítani a gyerekeknek, hogy még ha mások is, mint a társaik, fogadják el magukat olyannak, amilyenek" – hangsúlyozta Budai Martin, aki 9 éve segíti a cukorbeteg gyerekek táboroztatását. Szerinte nagyon fontos, hogy minden beteg érezze: nincs egyedül a problémájával. Martin a boldog, csillogószemű gyerekek láttán mindig azt érzi: van értelme annak, amit csinál.

Segít megértővé válni

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkáját mintegy 5500 önkéntes, közülük 2479 rendes tag, illetve sok ezer alkalmi önkéntes segíti. Az önkéntesek személyes beszámolói arról tanúskodnak, hogy munkájuk rengeteget tett hozzá az életükhöz. „Megértettem, hogy kerülhet egy teljesen átlagos ember olyan körülmények közé, hogy elveszíti az otthonát” – meséli egy fiatal, aki az iskolai közösségi szolgálat 50 órás önkéntességét a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál a hajléktalanok segítésével töltötte. Számára példamutató volt, hogy olyannal is megismerkedhetett, aki kemény munkával leküzdötte a szerencsétlenségét, és most a szeretetszolgálat munkatársaként ő segíthet másokon.

Az önkéntesek egy közös célért küzdenek, ez pedig hatalmas összetartó erő lehet. Fotó: Getty Images

Dopamint szabadít fel

A segítségnyújtás azon kívül, hogy mindkét felet erősíti, jelentősen csökkenti a magány, a depresszió és a szorongás kialakulásának esélyét is. Sőt, akár már kialakult, enyhe depressziós tünetek esetén is jó hatással lehet ránk az önkénteskedés. Az is ismert tény, hogy a segítségnyújtás dopamint szabadít fel, így csökkenti az érintett stressz-szintjét, javítja a hangulatát. Az alacsonyabb stressz-szint egyébként számos fizikai és mentális egészségügyi probléma kockázatát csökkenti, egyebek mellett a szívbetegségét és a stroke-ét is.

Mit kell tenned, mielőtt csatlakozol?

Ha pedig ezek után szeretnél csatlakozni az önkéntesek egyre népesebb táborához, a Magyar Református Szeretetszolgálat szerint az alábbi szempontokat érdemes figyelembe venned: alaposan gondold végig, milyen típusú önkéntes munkát végeznél szívesen és csak olyat vállalj, amivel maximálisan tudsz azonosulni! Mérlegeld, hogy mennyire tudsz elköteleződni egy-egy ügy, tevékenység mellett! Gondold át, hogy rendszeresen, vagy csak alkalmanként segítenél, és döntsd el, hogy egyénileg vagy csapatban dolgoznál szívesebben.

A legfrissebb tartalmainkért kövessen minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!