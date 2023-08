Lubics Szilvia a melanómáról: a struccpolitika itt nem segít

"Melanoma malignum (BNO: C4370 – Az alsó végtag rosszindulatú melanomája). Ez az én diagnózisom" – így kezdte FB posztját Lubics Szilvia. Mint írta, hónapok óta figyelte a combján lévő anyajegyet, ami bár nem volt nagy, de mintha nőtt volna és a színe is gyanús volt. Az ultrafutót nem hagyta nyugodni az elváltozás, ezért megmutatta egy bőrgyógyásznak. "Leforrázva jöttem ki a rendelőből: nagy valószínűséggel melanoma. Azaz rosszindulatú bőrdaganat, azok közül is a rosszabb fajtából való. Azonnal ki kell operálni, legkésőbb egy héten belül. Már csak azért is szíven ütött a dolog, mert pár éve vesztettünk el egy közeli családtagunkat melanomában. Próbáltam összekaparni magam az első sokk után. Nem ment könnyen, de nem is hagyhattam el magam, vártak rám a feladatok" – folytatta.

Egy világ omlott össze bennem

48 óra múlva már a műtőasztalon feküdt, mint írja, kivágták belőle a "kis mocskot". Később az eredmény is meglett: melanoma. "Egy világ omlott össze bennem" – fogalmazott. Mint írja, ezután nagyon nehéz időszak következett. Közben próbálta felhasználni az ultrafutásban szerzett tapasztalatokat: nem sajnálni magát, a bajt tudomásul kell venni, és csak a megoldásra koncentrálni.

A melanoma előfordulása az utóbbi évtizedben ugrásszerűen megnőtt. Elsősorban a felnőtt lakosságot érintő megbetegedés, nagyon ritka serdülőkor előtt. Ide kattintva olvashatsz a tüneteiről és a kezelési lehetőségeiről is.

"Alapvetően nem félek a haláltól, de amikor ilyen váratlanul jön szembe az elmúlás lehetősége, az kegyetlen tud lenni" – vallott posztjában. Július közepén aztán megvolt a második műtét is, ezúttal jóval nagyobb területet kellett kivágni a combjából. Sokkal nehezebben is ment a mozgás napokig, a futás sokáig szóba sem jött, de napról napra erősödik. "Örülök a hegnek ami maradt belőle, mert emlékeztetni fog arra, bármilyen erősnek is érzem magam, mennyire sebezhető vagyok és milyen pici pont a nagyvilágban."

Járjatok el szűrésre!

Mint írja, posztjával egyetlen célja van, hogy felhívja a figyelmet a megelőzésre: "arra kérlek benneteket, hogy figyeljetek magatokra és ha bizonytalan dolgot láttok magatokon, mutassátok meg bőrgyógyásznak, vagy még inkább: panaszmentesen is járjatok el melanoma szűrésre! Ne feledjétek, a struccpolitika itt nem segít, a korai diagnózis életet menthet!"