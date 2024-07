Így kaphatják vissza látásukat a vakok

Az RTL riportjában bemutattak egy korábban teljesen vak férfit, aki egy úgynevezett optogenetikai kezelés után több hónappal, egy speciális szemüveg segítségével képes volt több tárgyat is érzékelni. Ezt az eljárást 2021-ben ismertették először, idén pedig elnyerte vele a Nobel-díjjal azonos presztízsű Wolf-díjat a Svájcban élő magyar neurobiológus, Roska Botond – aki egyben a bázeli egyetem professzora is – és francia tudóstársa.

Roska Botond és kutatótársa Wolf-díjat kapott a látás visszaállítását célzó eljárás kifejlesztéséért. Fotó: Bázeli Egyetem / RTL

Ezt kell tudni a terápiáról

A terápia abból áll, hogy a vak személy retinájába egy vektorvírussal speciális fehérjéket juttatnak be, amelyek képesek fényérzékennyé tenni a megcélzott sejteket. Így tehát sikerül részlegesen helyreállítani a páciens látását. A módszeren Roska Botond 22 éven át dolgozott a kutatótársaival, a kezelés széles körben elérhetővé válásáig azonban még néhány évnek el kell telnie.

Az eredményeket már csak azért is nagy jelentőségűnek tartja a professzor, mert egyre többen küzdenek látásproblémákkal. Európában például megháromszorozódott az elmúlt 60 év során a rövidlátók száma, amely egyet jelent azzal, hogy egyre többen vakulhatnak meg időskorukra.

A következő lépés az arcfelismerés

„Ezek a betegek előtte vakok voltak. Most tárgyakat fel tudnak ismerni, de arcot még nem, és olvasni még nem tudnak. Tehát az első terápiánk arra szolgált, hogy megtanuljuk, hogy egy bizonyos beavatkozással mit tudunk elérni. A következő terápiánk pedig – amelyet most indítunk el – azt próbálja elérni, hogy arcfelismerés is létrejöjjön” – ismertette Roska Botond.