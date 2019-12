Apró tünetek, de rákot jelezhetnek

Érdemes lenne tudatosítanunk, hogy milyen apró tünetekből fedezhetjük fel még idejében, hogy gond van. Évente 8,2 millió ember hal meg rákban a világon, négymillió ember 30 és 69 éves kora között. Számukra egy korai diagnózis az élet és halál közti különbséget jelentheti - így mindenkinek érdekében áll eszébe vésnie az alábbi tüneteket.

Szűnni nem akaró köhögés

Megváltozott anyajegy

aszimmetrikus-e - a melanomának két nagyon különböző fele van, formára szabálytalan

milyen a határa - a melanoma széle nagyon egyenetlen

milyen a színe - a melanoma két vagy több szín keverékeként jelentkezik a bőrön

mekkora az átmérője - a melanoma 6 milliméternél nagyobb átmérőjű

nőtt-e - a növekvő anyajegy melanoma lehet.

A megmagyarázhatatlan fogyás is jelezhet rákos megbetegedést. Fotó: iStock

Gyomrunk máshogyan működik

Gyógyulni nem akaró seb

Nehéz nyelés

Megmagyarázhatatlan fogyás

Megváltozott vizelési szokás

A brit Cancer Research UK rákkutató intézet kérdőíve szerint az alábbi tünetek közül legalább egyet magukon tapasztaló emberek fele nem ment el orvoshoz, mert szerintük csak mindennapos dologról van szó.A legtöbb tüdőrák egészen addig tünetmentes, amíg annyira el nem terjedt a szervezetben, hogy már gyógyíthatatlan. Egyes esetekben azonban- ilyen például a szűnni nem akaró köhögés vagy a megváltozott, krónikus köhögés is. Ha köhögés, mély lélegzetvétel vagy nevetés közben fáj a tüdőnk, esetleg vért köhögünk fel - azonnal forduljunk orvoshoz!BőrrákA bőrrák leghalálosabb változatának tartott melanoma bárhol megjelenhet a testen - leggyakrabban a háton, a lábakon, a karokon, az arcon jelentkezik, de akár egy köröm alól is kiindulhat. A leggyakoribb tünet az, haa testen, illetve ha egy már meglévő anyajegy külseje megváltozik. Anyajegyekkel kapcsolatban óvatosságra inthet, ha az megnő, formát vagy színt változtat, vérezni kezd vagy kérges lesz, esetleg elkezd viszketni vagy fájni.Az anyajegy és a melanoma közti különbséget könnyen felmérhetjük néhány jellemző alapján. Kérdés, hogy a vizsgált bőrjelenségA gyomorrák három fő tünete a gyomorműködés megváltozása (például gyakrabban kell vécére mennünk) és a széklet sűrűségének megváltozása, alhasi fájdalom, illetve a székletben található vér. Ezen tünetek azonban nagyon gyakoriak és. A gyomorrák általában 60 éven felül alakul ki, úgyhogy ezen tünetek az életkor előrehaladtával válnak jelentősebbé.Többfajta ráktípusra utalhat szájrák leggyakoribb tünete a szájban található, gyógyulni nem akaró seb vagy fekély. Ami a test többi pontját illeti: ha van olyan foltunk, szemölcsünk vagy sérülésünk, amely hetek után sem hajlandó gyógyulni, sürgősen keressünk fel egy orvost! A bőr ugyanis gyorsan regenerálódik,NyelőcsőrákSzámos betegség tünete a nehéz nyelés. Ha azonban nem tűnik el pár hét után, beszélnünk kell erről az orvossal, ez ugyanis. Ez a probléma hozzáadódhat a fogyáshoz is, amely szintén a betegség tünete.Többfajta ráktípusra utalhatA legtöbb rákbeteg betegsége valamely pontján elkezd fogyni. Ha, valószínűleg rák állhat emögött - ez főként hasnyálmirigy-, gyomor-, nyelőcső- vagy tüdőrák esetén történik meg. Tehát ha egyszerre fogyunk jelentősen sokat, mindenféleképpen menjünk vele orvoshoz.Hólyag- vagy prosztatarákotA problémák között főként a sürgős vizelési ingert említhetjük meg, a vizelési fájdalmakat, illetve azt, amikor képtelenek vagyunk kiüríteni a hólyag tartalmát. Ezeketde ha már ilyennel találkozunk, mindenképpen mondjuk el orvosunknak. A gyenge vizelés vagy a fokozott vizelési inger, főként az éjszakai órákban, kifejezetten prosztatarákot jelezhet. Hólyagrák tünete lehet az, ha gyakrabban kell vizelni menni, vizelés közben fájdalmat érzünk vagy ha akkor is vizelési ingerünk van, ha hólyagunk nincs tele. Az ilyen panaszokat amúgy jóindulatú állapotok - fertőzések, húgyhólyagkövek vagy prosztatamegnagyobbodások - is okozhatják, de akkor is el kell menni orvoshoz.