Furcsa dolgot tiltanak meg a kismamáknak

A gomolyfelhők mellett általában hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, de délkeleten, keleten most is erősen felhős idő várható egy-két helyen gyenge vegyes halmazállapotú csapadékkal. Máshol számottevő csapadék nem várható. Erős lesz az északi szél, a maximumhőmérséklet 4, 10 fok között alakul. Szerdán nem jön front, de továbbra is kettősfront jellegű tünetekre kell készülni, kiemelten a keleti tájakok élők körében. Gyakori lehet a fejfájás, ingadozhat a vérnyomás és keringési panaszok léphetnek fel. A hőérzet alacsony, többfelé pedig a szél is ronthatja a komfortérzetet. Napközben fáradékonyság, éjjel alvásproblémák léphetnek fel. További fontos részletek a meteogyógyász® mai videójában! A légszennyezettség alacsony, alig változik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások: