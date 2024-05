Okostelefon: végzetes döntésre késztetheti a fiatalokat

A világ több országában is egyre több fiatal küzd depresszióval és szorongással, ami miatt végül úgy dönt: véget vet az életének. Ezt a mentális egészségügyi válságot – Jonathan Haidt szociálpszichológus szerint – az okostelefonok tömeges elterjedése, a közösségi média és a függőséget okozó online játékok megjelenése idézte elő – írja a Qubit.

Egyre több a szorongó, depressziós fiatal. Fotó: Getty Images

Megváltozott a gyerekek idegrendszere

A New York-i Egyetem szakembere ezt a tendenciát „a gyermekkor nagy újrahuzalozásának” nevezi, és állítja: már nem úgy működik a gyermekek idegrendszere, ahogyan két-három évtizeddel ezelőtt. Az Amerikai Pszichológiai Társaság öngyilkosságra vonatkozó adatai alátámasztják az aggodalmakat. Eszerint Észak-Amerikában, illetve az ázsiai és óceániai térségben romlanak az adatok, míg a világ többi részén stagnálás vagy némi javulás figyelhető meg.

Csak Litvániában több az öngyilkosság, mint nálunk

Az Eurostat, az Európai Unió statisztikai hivatala a korosztályos adatokat csak 65 év alattiakra és fölöttiekre bontva teszi közzé, ezek alapján Magyarország kifejezetten rosszul áll, az EU tagállamok közül ugyanis nálunk kifejezetten magas a 100 ezer főre vetített öngyilkosságok aránya. Sőt: 2010 és 2020 között népességarányosan mindig az öngyilkosságoktól leginkább sújtott öt uniós tagállam között voltunk, és a legfrissebb, 2020-as adatok szerint az EU-országok közül csak Litvániában rosszabb a helyzet, mint nálunk – legalábbis ami a teljes népességre vonatkozik, a fiatalokat külön nem vizsgálták.

Az Eurostat adataiból ugyanakkor az is látszik, hogy 2011 és 2020 között az európai trendekkel összhangban Magyarországon is javultak az arányok. Bár sokáig valóban mi voltunk az öngyilkosok országa, ez ma már nem így van: igaz ugyan, hogy az EU-n belül a második legrosszabb helyen állunk, de az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb adatai szerint a világ legrosszabb ötven országában nem vagyunk már benne.