Nyáron ezért gyakoribb a terhességi cukorbetegség

Terhesség cukorbetegségről, avagy gesztációs diabéteszről a várandósság ideje alatt diagnosztizált cukorbetegség esetén beszélünk. Ez az egyik leggyakoribb szövődmény, ami a kismamát érintheti. Terhesség során a szervezet inzulinrezisztens állapotba kerül, és nem minden esetben képes elegendő inzulint termelni a vércukorszint megfelelő szinten tartásához. Az állapot évről évre növekvő tendenciát mutat, így fontos nagy hangsúlyt fektetni a megelőzésre és a megfelelő terápiára – foglalta össze dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa. A terhességi cukorbetegség nem kezelt esetben preeklampsziát, nagyobb születési súlyt (így szülési komplikációkat), koraszülést, fertőzéseket, újszülöttkori hipoglikémiát is okozhat. Fontos tudni, hogy azok a kismamáknál, akik terhességi cukorbetegséggel küzdöttek – sőt, a gyermekeik is –, a későbbiekben nagyobb valószínűséggel alakul ki elhízás és 2-es típusú cukorbetegség.

Nyáron gyakrabban fordul elő terhességi cukorbetegség a kismamáknál. Fotó: Getty Images

Bár a terhességi cukorbetegség fő kockázati tényezője életmódbeli és genetikai, érdemes azonban megemlíteni, hogy bizonyos környezeti tényezők is hozzájárulhatnak az állapot kialakulásához. Több kutatás szerint is a nyári időszakban magasabb a terhességi cukorbetegség előfordulási aránya, mint a hidegebb hónapokban. Egyre több tudományos bizonyíték van arra, hogy az éghajlati tényezők befolyásolhatják a szénhidrát-anyagcsere működését, beleértve az inzulinérzékenységet is.

„A hőmérséklet és a páratartalom megváltoztathatja az anyagcsere-funkciókat, beleértve az inzulinérzékenységet is. A terhesség már eleve egy inzulinrezisztens állapotot hoz létre. Ennél fogva a várandósok különösen érzékenyek lehetnek a külső hőmérsékletre, így megnő a terhességi cukorbetegség kockázata. Ennek pontos oka még nem ismert, ám a tudósok a barna zsírszövetben látják az okokat. A hideg hőmérséklet ugyanis aktiválhatja a szervezet barna zsírszövetét – amelyet a test a hidegben melegítésre használ –, ez pedig javítja az inzulinérzékenységet, valamint védelmet nyújt a többi között az elhízás és a cukorbetegség ellen. Magasabb hőmérsékleten viszont csökken a hőmérséklet által kiváltott barnazsírszövet-aktiválódás, ami megnövelheti a vérben keringő glükóz mennyiségét” – magyarázta a szakember. A diabetológus elmondása szerint a cukorbetegséggel küzdő kismamáknak fontos megfogadniuk nyáron az alábbi tanácsokat.

Figyelj a folyadékpótlásra

A magasabb hőmérséklet és páratartalom könnyen dehidratált állapotot hozhat létre, ami megemelheti a vércukorszintet. Megfelelő folyadékellátottság hiányában ráadásul a keringés is lelassul, ami miatt a magzat kevesebb oxigénhez és tápanyaghoz jut, sőt, gyakoribbá válhatnak a terhesség során tapasztalható keményedések is.

Ellenőrizd gyakrabban a vércukorszinted

Nyáron érdemes gyakrabban ellenőrizni a vércukorszintet, hiszen könnyebben kerülhetnek a betegek hipoglikémiás állapotba. Inzulinkezelés esetén, ha kell, módosíts az inzulin adagján! A hőség fokozhatja ugyanis az inzulin felszívódását, mivel a szervezet anyagcseréje meleg, párás időben fokozott.

Egyél gyakrabban, de kevesebbet

Sok kismama problémája, hogy a nagy melegben nincs étvágyuk. Ez teljesen természetes, ám az optimális vércukorszint érdekében fontos, hogy ne maradjanak ki hosszabb időszakok az étkezések között. Ha nagyon nincs étvágyad, akkor próbálkozz meg azzal, hogy gyakrabban, kevesebbet eszel – akár frissítő zöldségeket, gyümölcsöket, számolva persze azok szénhidráttartalmával.

A legmelegebb órákban ne menj a napra

A 11-16 óra közötti időszak a legmelegebb a nap folyamán (nem beszélve a nap káros UV-sugarairól), ezért olyankor lehetőleg maradj árnyékban, hűvösebb helyen. Ez nem csupán a közérzetre – és így a babára nézve is – kedvező, de a tűző napon könnyen leéghetsz, ami szintén megemelheti a vércukorszintet. Éppen ezért fontos az is, hogy a szabadban használj magas faktorszámú fényvédőt.