Napégés: meddig tarthatnak a kellemetlen tünetek?

A napégésnek számos oka lehet: elfelejtettük bekenni magunkat naptejjel, esetleg nem kentük be mindenhol elég alaposan a bőrünket, vagy egy idő után nem kentük újra a fényvédőt. Bármi vezetett is a leégéshez, egy biztos: a kellemetlenségeket egy ideig el kell viselnünk. De meddig? És mit tehetünk, hogy gyorsabban menjen a gyógyulás? A Health cikke gyűjtötte össze a legfontosabb tudnivalókat.

Mikor múlik el a napégés?

Egy, a lapnak nyilatkozó amerikai bőrgyógyász szerint enyhébb esetben a kipirosodás, az érzékenység és a kellemetlen érzés 3-5 napon belül enyhülhet, de súlyosabb, hólyagos égés esetén a gyógyulási folyamat akár 10 napig is eltarthat. A regeneráció részét képező bőrhámlás a leégés után nagyjából három nappal kezdődhet, és akár hetekig is eltarthat. A szakember kiemeli, hogy ilyenkor álljunk ellen a kísértésnek és ne piszkáljuk a hámló bőrt, mert azzal csak még többet árthatunk neki.

A napégés okozta fájdalom 2-6 órával a leégés után kezdődik, és nagyjából 24 órával a túlzott napfénynek és -sugárzásnak való kitettség után éri el a csúcspontját, a hólyagok pedig 6-24 órán belül jelenhetnek meg, de bizonyos esetekben csak később lép fel hólyagosodás.

Milyen fokozatai lehetnek a napégésnek, és mikor hívjunk orvost?

Enyhe napégés esetén a bőr kipirosodik és fáj, közepes égésnél enyhén duzzadtnak és forrónak érezhetjük. Ha súlyos napégést szenvedtünk el, azt a fájdalmon kívül a hólyagok megjelenése is jelezheti.

Ha a napon tartózkodnánk, mindig alaposan kenjük be a bőrünket! Fotó: Getty Images

Előfordulhat, hogy ez a fájdalom olyan erős, hogy orvost kell hívni. Ezt akkor is mindenképp meg kell tenni, ha láz lép fel a napégés után, illetve, ha kiszáradás, sokk, hőkimerülés vagy hőguta gyanúja merül fel. Ha a bőr felhólyagosodott, mindig nagyon figyeljünk az esetleges fertőzés jeleire is, mint például a duzzanat, az érzékenység vagy a gennyesedés.

Hogyan gyorsíthatjuk fel a napégés utáni gyógyulást?

A szakorvos azt javasolja, kenjünk az égett bőrre nyugtató aloe-t vagy hidratáló shea vajat. A legjobb, ha az aloe közvetlenül a növényből származik, illetve illatanyagmentes. Viszketés és gyulladás esetén vény nélkül kapható hidrokortizonkrém alkalmazását javasolja, amely segíthet a duzzanat csökkentésében is.

A hideg borogatás is jót tehet. Ez a módszer, illetve a hidratáló krém vagy sima vazelin is nyugtatja az égett, hámló bőrt, és segíti a mielőbbi regenerációt. A hámlasztó termékeket viszont a bőrgyógyász szerint jobb elfelejteni, mivel a sérült bőr magától is lejön, az új bőr pedig érzékeny lehet az irritációra.

Segíthet továbbá, ha sok szénsavmentes ásványvizet iszunk, hogy belülről is hidratáljuk a szervezetünket. És persze, ha égett bőrrel nem megyünk a napra, különben még súlyosabb leégési tünetekkel számolhatunk, és később fog meggyógyulni a már meglévő napégésünk.