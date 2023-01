Reményt adhat a cukorbetegeknek egy új felfedezés

A cukorbetegséggel élők közül sokan kényszerülnek inzulinterápiára, azaz arra, hogy a szükséges inzulinhormont kívülről juttassák be a szervezetükbe. Ez jelenleg csak injekció vagy inzulinpumpa segítségével lehetséges, szájon át bevehető gyógyszer formájában nem. De miért is nem lehet az inzulint szájon át bevenni? – tette fel a kérdést az mfor.hu.

Az inzulinpumpa eredményes, de nem mindenki viseli jól. Fotó: Getty Images

Ennek elsődleges oka, hogy a hormon a gyomorban lebomlik, és így nem jut el rendeltetési helyére, a véráramba. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, az inzulinnak valahogy át kell jutnia a gyomron, és eljutni a bélbe, ahol fel tud szívódni. További gondot jelent az is, hogy még ha sikerül is a gyomor mostoha körülményein átjuttatni az inzulint, a hormon passzív felszívódására várni nem túl megbízható módszer, márpedig a cukorbetegeknek biztosnak kell lenniük abban, hogy az inzulin gyorsan és a megfelelő mennyiségben jut be a véráramba.

Itt a megoldás

Kínai kutatók azonban egy mindkét problémára megoldást ígérő módszert fejlesztettek ki, és ezt sikerrel próbálták ki patkányokon is. A két nehézséget igen ötletesen hidalták át: olyan apró, nagyjából 3 milliméter hosszú tablettákat készítettek, amelyet keményítőoldattal vontak be. Ez a bevonat megvédte a tablettákat a gyomorsavtól, így azok eljutottak a vastagbélbe, és csak ott bomlottak le.

Itt jött a második trükk: a tabletta belsejét ugyanis inzulintartalmú oldattal és liposzómaréteggel bevont szódabikarbónával összekevert magnézium-mikrorészecskék alkották. Amikor a tabletta lebomlott, a magnéziumrészecskék vízzel reakcióba lépve hidrogéngáz-buborékokat hoztak létre, amelyek a részecskéket a bélnyálkahártyához juttatták, hogy ott inzulintartalmuk felszívódhasson.

Közelebb kerültünk a szájon át bevehető inzulinhoz. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Hatása az injekcióéhoz hasonlatos

A patkányokon végzett kísérletekből az derült ki, hogy a tabletták segítségével bejuttatott inzulin jelentősen, több mint öt órás időtartamon keresztül csökkentette az állatok vércukorszintjét. A kutatók ugyanakkor leszögezik: további munka szükséges ahhoz, hogy a módszer emberi páciensek esetében is biztonsággal használható legyen, de azt is hangsúlyozzák, hogy ez egy kézzel fogható előrelépés.

