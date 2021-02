Diabéteszes fekély: miért nem javul?

Miért olyan gyakori a lábszárfekély cukorbetegség esetén?

A diabéteszes lábszárfekély közel minden 8. cukorbeteget érint, ezért is olyan fontos minél többet foglalkozni vele. Az alsó végtagi amputációk jelentős százalékát a diabétesz miatt kialakult elhanyagolt, szövődményes lábszárfekélyek miatt javasolják.

A probléma kiváltó oka a tartósan magas vércukorérték, amely roncsolja az erek falát, ezáltal károsodik a keringés, és a szövetek nem jutnak megfelelő mennyiségű oxigénhez. A fekély általában a boka környékén, a lábujjak alatt és a talp elülső részén alakul ki, és nem igazán mutat gyógyulási hajlamot. Kezeletlen esetekben az állapot egyre csak romlik, és a csupán átmeneti gyógyulást mutató, kezelt esetekben is nagy a kiújulás esélye. Ennek oka, hogy a beteg vagy legyint a panaszra, vagy pedig nem jut megfelelő kezeléshez.

Kezeletlen esetekben a fekélyes seb könnyen fertőződhet, ami miatt egyre mélyebb rétegekbe terjed a szöveti károsodás, elhalás. Sajnos sokan otthon, házi módszerekkel próbálják kezelni a cukorbetegség okozta fekélyt, pedig minél több időt vár orvosi segítségre a beteg, annál inkább súlyosbodik az állapot, amelyet egyre nehezebb lesz a későbbiekben eredményesen kezelni.

Kenegetem, mégsem javul. Miért?

Dr. Porochnavecz Marietta elmondta, hogy a cukorbetegségre gyakran csak azután derül fény, miután az illetőnél már megjelentek a szövődmények (pl. diabéteszes láb, fekély). Pedig a lábszárfekélynél igen nagy hangsúly van a prevención, amelynek alapja a vércukorszint normalizálása. Természetesen ha már kialakult a probléma, akkor is elsődleges a glükózszint megfelelő beállítása, viszont emellett a betegnek sok mindent kell tennie annak érdekében, hogy megszabaduljon a nem gyógyuló sebtől.

Sokan sajnos úgy gondolják, hogy a diabétesz okozta fekélyt elég csak kenegetni, és pár alkalom után már el is tűnik. Sok beteg azok után, hogy bizonyos kezelés eredménytelennek bizonyul, feladja afekélyelleni harcot. Bár hosszadalmas, nem lehetetlen vállalkozás megszabadulni a diabétesz okozta fekélyes sebtől. Ennek kulcsa a komplex kezelésben rejlik, és a terápiában a diabetológus mellett még több szakembernek is részt szükséges vennie. Tekintve, hogy maga az állapot is többrétű, a terápia is több síkon mozog. Hogy a problémát orvosolni lehessen, fontos a cukorháztartás rendezése mellett afertőzésmegszüntetése, a keringés javítása, valamint a sebgyógyulás hajlamának fokozása.

A diabétesz okozta lábszárfekély kezelésében fontos a seb ápolása is

Csakis ezek egyidejű alkalmazása vezet tartós eredményre.

A diabéteszes fekély hatékony, komplex kezelésében résztvevők:

maga a páciens

érsebész / angiológus

diabetológus

sebkezelő nővér

gyógytornász

dietetikus

ortopéd szakorvos

általános sebész

bőrgyógyász.

Összefoglalásképp elmondható tehát, hogy a diabéteszes fekély terápiája csapatmunka, így lehet hatékonyan és eredményesen kezelni a problémát.

Amennyiben valaki diabéteszes fekéllyel küzd, kiemelt jelentőségű a seb tisztán tartása, az elhalt szövetek eltávolítása, szükség szerint a fertőzések elleni célzott antibiotikumos kezelés, valamint olyan hatékony alternatív terápiás módszerek, mint például a lökéshullám terápia vagy a mézes sebkezelés. Ezek a módszerek a nemzetközi kutatások szerint is élen járnak a fekély gyógyításában. Mindkét eljárás kúraszerű alkalmazása segíti a sebgyógyulást, és hozzájárul a mielőbbi regenerációhoz, a keringés fokozásához - mondja dr. Pop Gábor sebész.

Forrás: Cukorbeteg Központ