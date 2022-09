A modern sebészet megjelenéséig az operációkat három tényező akadályozta: a vérzés, a fájdalom és a fertőzés. A páciensek életét tehát maguk a műtétek is fenyegették, hiszen a beteg elvérezhetett közben, iszonyatos fájdalmat kellett eltűrnie, illetve veszélyes fertőzéseket kaphatott. A műtétek nyomán fellépő szepszis, illetve vérmérgezés volt az egyik legsúlyosabb veszélyforrás. (A vérmérgezésről és okairól a HáziPatika.com betegségleírásában is olvashatnak.) Ezért a sebészeti beavatkozásokat évszázadokon át Európában szinte csak végszükség esetén végezték el, például elkerülhetetlenné vált amputáláskor.

Ám ilyenkor nagyon fontos volt a "sebesség" is. Az érzéstelenítés hiánya miatt ugyanis a sebészeknek nem is elsősorban az ügyessége, hanem a gyorsasága vált fontossá a végtagok amputálásánál. Az iszonyatos fájdalmakat nem tudták csökkenteni, ezért lekötözték, lefogták a betegeket, akiket igyekeztek minél gyorsabban megoperálni. (Az amerikai sebészek színes bőrű rabszolgákon végezték el a kísérleti jellegű beavatkozásokat - egyik korábbi cikkünkben is beszámoltunk például a rabszolgákon végzett embertelen immunológiai kísérletekről .)

Ám Európában továbbra is elsősorban a gyorsaság számított a műtéteknél. Robert Liston skót sebész volt kora, a 19. század első fele egyik leggyorsabban dolgozó sebésze. Egy alkalommal 2,5 perc alatt amputált egy lábat - ám a beteg üszkösödés miatt később meghalt. Az esetről a Wéber György, a Semmelweis Egyetem professzora és munkatársai által szerkesztett Műtéttan című könyv leírja, hogy Liston egy fiatal asszisztensének ujjait is levágta a műtét közben, "aki szintén belehalt a sérülésbe". A sebész "áthasította az egyik közel ülő néző kabátját, aki annyira megijedt", hogy "a félelemtől holtan esett össze". Vagyis egyetlen műtét miatt három ember halt meg.

Teátrális beavatkozás volt a műtét

A tragikus műtét egy furcsa részletre is felhívja a figyelmet: a műtét közelében egy "néző" ült. De hogyan kerülhetett oda? A válasz egyszerű: a sebészet a 19. században egyfajta teátrális beavatkozás volt, a sebészek színházi színpadokhoz, de legalábbis anatómiai bonctermekhez hasonló helyiségekben ("theatrum anatomicumokban") mutatták be és végezték tevékenységüket. Angolul az "operating theatre", vagyis a műtő szó őrzi ezt a régi hagyományt. A modern sebészet egyik legfontosabb eseményére is szinte egy színházi előadás keretében került sor, amikor az amerikai William Morton fogorvos 1846. október 16-án elaltatott egy beteget, és John Collins Warren sebész a nyilvánosság előtt először végzett inhalációs éternarkózisban sebészeti beavatkozást (egy tumort távolított el). Amikor az altatás után a beteg magához tért, kijelentette a közönség előtt, hogy nem érzett fájdalmat - írják Wéberék. Ma már tudjuk, hogy nem Morton és Warren volt az első e téren, mert 1842-ben a szintén amerikai Crawford W. Long már használt étert: szintén egy tumort operált , de nem publikálta a beavatkozás részleteit.

Az altatás mellett két másik felfedezés, illetve metódus is segítette a modern sebészet megjelenését. Wéberék szerint az egyik Semmelweis Ignác aszeptikus, a másik pedig Joseph Lister antiszeptikus gondolkodásmódja volt. Semmelweis a gyermekágyi láz tanulmányozásakor jött rá az orvosok és orvostanhallgatók által terjesztett kórokozók veszélyeire, és kollégáinak is előírta a kézmosást klóros vízben, vagyis a fertőzés megelőzésére törekedett. Mindeközben a Lister-féle antiszeptikus műtéti eljárások forradalmasították a sebészetet az egész világon. Az angol Lister ugyanis olvasta Pasteur elméletét a bacilusokról, és látta a magas halálozást a műtőkben, ezért még a sebbe jutásuk előtt igyekezett elpusztítani a kórokozókat.

Így Lister lett az antiszeptikus sebészet megalapítója, a 19. század utolsó negyedében pedig egyre terjedt metódusa, amely a már bekövetkezett fertőzést igyekezett leküzdeni. A sebbe permetezett például karbolsavat (fenolt), a műtétek előtt megtisztította a kezét, a sebészeti eszközök higiéniájáról is gondoskodott, és antiszeptikus kötéseket is alkalmazott. Wéber tankönyve szépen illusztrálja a gondolkodásbeli különbséget: az aszeptikus iskola sebészei sterilizált köpenyben műtöttek, maszkot, gumikesztyűt használtak, míg Lister frakkban operált, és "a kezéhez tapadt szennyet, vért kabátjába törölte, ami nagyon megnyugtató volt a páciensek számára", ugyanis "minél több megszáradt vér volt egy sebész köpenyén, annál inkább nyilvánvaló volt szakmai tapasztalata".

Semmelweist életében kevés elismerés övezte, a lorddá előlépett Listert viszont a Magyar Tudományos Akadémia is külső tagjává fogadta. 1912-es halála után 11 évvel - talán az első világháború miatt késett meg ennyire az elismerés - Hutyra Ferenc akadémikus méltatta az MTA tagjai előtt 1923. február 23-án.

Hutyra felidézte, hogy 1883 őszén "Joseph Lister, a londoni King's College sebésztanára (...) nejével együtt néhány napra Budapestre jött, hogy itt elsősorban az egyetemi orvosi intézményeket megismerje. Az orvosi fakultás és a budapesti orvosi kar díszes lakoma keretében, az egyetemi ifjúság fáklyásmenettel fejezte ki hódolatát az akkor már világhírű tudós orvos iránt. A meleg ünneplés kellemesen érintette a vendéget, különösen jóleső megelégedésére szolgált azonban (...), hogy az egyetem sebészi és nőorvosi klinikáin már teljes szabatossággal alkalmazták az ő sebkezelési módszerét." Tíz év múlva az MTA Listert külső tagjává választotta, "mint az akkor élt kórbúvárok leghíresebbjeinek egyikét", kinek sebkezelési módszere "az újkori sebészet egyik legnagyobb vívmányának tekinthető".

A fertőzés megelőzése és megszüntetése

Az aszeptikus és az antiszeptikus iskola ma már természetesen könnyen összeegyeztethető, a sebészet és az orvostudomány fejlődésével mind a fertőzés megelőzése, mind pedig a már bekövetkezett fertőzés megszüntetése egyaránt fontossá vált.

Itthon a Magyar Sebésztársaság 110 éve tartott első, alakuló nagygyűlésén is az egyik legfontosabb téma az aszepszis volt. Tauffer Vilmos, aki ekkorra már 2500 hasűri műtétet végzett, a különböző módszereket elemezve megállapította, hogy nem elég csak a halálozási statisztikákat nézni, hanem a morbiditási, azaz megbetegedési százalékokat is érdemes tanulmányozni. 1907-ben így fogalmazott: "az asepsises állapotban operálás alá kerülő betegnél a sebgyógyulás (...) minden zavartól mentesen kell, hogy végbe menjen, mert a hol ez nem így történik, ott a sebészi asepsisben hiba van".

Vagyis Tauffert nem elsősorban a szerinte manipulálható halálozási statisztikák érdekelték, hanem hogy a betegek tényleg komplikációktól mentesen gyógyuljanak a műtéti beavatkozások után.