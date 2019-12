Diabéteszes fekély: miért jó a méz?

A már kialakult fekéllyel szemben egy idő után sokan feladják a harcot, hiszen kezelése igen nehézkes, főleg súlyosabb, hosszabb ideje fennálló formájában. Dr. Pop Gábor, a Cukorbetegközpont sebésze szerint azonban létezik hatékony terápia, méghozzá a mézes sebkezelés, amellyel meglepő eredményeket lehet elérni.

Az orvosi méz meglepően hatásos a sebkezelésben

A diabéteszes lábszárfekélyek olyan komplex, krónikus sebek, amelyek hosszútávon igen negatív pszichés hatást gyakorolnak a betegek életére, illetve a betegségből eredő szövődmények miatt az érintettek jobban ki vannak téve a szívinfarktusnak, a stroke-nak és a korai halálozásnak, mint akik kórtörténetében ez a betegség nem szerepel. A terápia sikerességét gyakran hátráltatják a cukorbetegség szövődményei, például a neuropátia vagy az érrendszeri problémák. Egy igen hatásos terápiás módszerrel - a mézes sebkezeléssel - azonban igen jó eredményeket lehet elérni a fekélyek gyógyításában.

Méz a diabéteszes fekély kezelésében

A mézet már évszázadok óta használják a sebkezelésben, köszönhetően antibakteriális és gyulladáscsökkentő tulajdonságának, így igen népszerű módszer az égési, műtéti, traumás és egyéb sebek gyógyításánál. Az utóbbi időkben azonban az orvostudomány felfigyelt a méz fekélyre gyakorolt hatására is, és több tanulmány is bizonyította eredményességét. A méz ugyanis felgyorsítja a sebgyógyulást, véd a fertőzésekkel szemben, csökkenti a gyulladást, az ödémát, és vízelvonó tulajdonsága miatt segíti a felső, elhalt szövetek leválását.

Egy Szaúd-Arábiában végzett, 15 hónapot átölelő tanulmány során 172 súlyos diabéteszes fekéllyel küzdő beteget vizsgáltak, és azt a következtetést vonták le, hogy a mézes sebkezelés hatására csökkent az amputációk száma, és jelentősen javult a sebgyógyulás is. A mézes sebkezelés pozitív hatásairól írt a Journal of the German Society of Dermatology is. Több sebkezelési módszert összehasonlítva úgy találták, hogy a manuka nevű méz volt az egyetlen olyan természetes szer, amely hatékonyabb volt a hagyományos orvosi módszereknél.

Afekélylényege a szövetek felszínének elhalása, amely szövethiányt hoz létre az érintett területen. A fekélyek nagyon nehezen gyógyulnak, és ha mégis, hamar kiújulnak. A lábszárfekély az életkilátásokat és az életminőséget rontó állapot, amely az egész szervezet számára súlyos fertőzésforrást jelent. Részletek!

Orvosi méz szükséges

Természetesen nagy lehet a kísértés, hogy a fekélyben szenvedő beteg a boltokban található mézet alkalmazza, ám azzal nem érhető el ugyanaz a hatás, mint a gyógyászatban használt orvosi mézzel. Ez utóbbi ugyanis speciális sterilizálási folyamatokon esik keresztül, még mielőtt a sebet kezelnék vele. Ráadásul a mézes pólya felhelyezése előtt szakszerűen ki kell tisztítani a fekélyt, és csak utána szabad felvinni a mézet az adott területre, majd ráhelyezni a kötést - mondja dr. Pop Gábor. A szakember szerint a mézes sebkezelés kúraszerűen alkalmazható, és ilyenkor hozhatja a legjobb, tartós hatást. Hogy pontosan hány alkalomra van szükség, a fekély súlyosságától függ.

Forrás: Cukorbetegközpont