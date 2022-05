A cukorbetegeknek egy kész utazási tervvel kell előállniuk, ráadásul arra is kell ügyelniük, hová is teszik a repülőgépen az inzulint. Dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa ad hasznos tanácsokat a témában.

Tartsuk az utastérben az inzulint

Az utazás tervezésekor beszéljük meg kezelőorvosunkkal az inzulinkészítményekkel kapcsolatos tudnivalókat. Fontos, hogy pontosan tudjuk az általunk használt készítmény a gyártóját, nevét és hatását, hogy probléma esetén tájékoztatni tudjuk az ottani kezelőorvost.

Mindig az elegendőnél nagyobb mennyiségű inzulint vigyünk magunkkal. A tartalék inzulint tartsuk külön csomagban, hogy egy elveszett csomag se okozzon nagy gondot. Vigyünk mindig tartalék Pent, a beadáshoz pedig Pen tűt. Lehetőség szerint legyen Glucagon injekció is készenlétben, amely jól jöhet eszméletvesztéssel járó hipoglikémia esetén. Ennek alkalmazására érdemes megtanítani a családtagokat, útitársakat is.

Fontos, hogy a szükségesnél több inzulin legyen nálunk, ha messzire repülünk. Fotó: 123rf

Az inzulint, vércukormérőt, Pent és tűket mindig tartsuk magunknál az utastérben, a kézipoggyászában. Az inzulint 2 és 8 Celsius-fok közötti hőmérsékleten kell tárolni, de amit épp használunk, tartsuk szobahőmérsékleten. A készítményeket a közvetlen napfénytől, a hőhatástól vagy a lehűléstől is óvni kell.

Legyen nálunk igazolás

Felvetődhet a kérdés, hogy vajon felengedik-e az eszközöket a gépre – hiszen tilos az utastérbe vinni tűt és egyéb szúró, vágó tárgyat. Azonban más elbírálás alá esnek azok, akik egészségügyi okokból kénytelenek magukkal vinni az injekciót. Dátummal, a betegség típusával, valamint az injekció használatának indikációjával ellátott orvosi igazolást fel kell mutatni beszálláskor. Amennyiben a gépen beadtuk magunknak az inzulint, szóljunk az utaskísérőnek, aki külön erre a célra elkülönített tárolóba teszi a fecskendőt.

Emellett érdemes a táskánkban tartani egy magyar és angol nyelvű diabéteszigazolványt is, amin szerepel a kezelés típusa, a gyógyszerek adagolásának pontos leírása, az értesíthető személy neve, valamint a kezelőorvos elérhetősége. Fontos feltüntetni továbbá a nyaralás alatti tartózkodási hely címét is.

Ilyenkor is fontos a diéta

Repülőgéppel való utazás során a légitársaságot előre kell értesíteni a diétás étkezés szükségességéről. Erre európai utazás során legkésőbb a repülés előtti napon, interkontinentális járatoknál pedig a jegy megváltásakor van lehetőségünk. Mivel előfordulhat, hogy a gép késik, esetleg törlik a járatot, mindig készítsünk némi élelmet is a kézipoggyászba.

Egyeztessünk kezelőorvosunkkal

Még jóval az utazás előtt egyeztessünk kezelőorvosunkkal, így meg tudjuk beszélni a szükséges kezelési tervet, az esetleges változtatásokat, illetve az időeltolódás vagy az éghajlat miatti teendőket. A biztosítást se felejtsük el! A krónikus betegséggel élőknek érdemes olyan utasbiztosítást kötniük, amely kiterjed sürgősségi esetekre is.

Ha az utazás keletről nyugatra történik (például Európából az Egyesült Államokba), akkor az ébrenlét ideje megnövekszik. Ilyenkor 6 óránként gyors hatású inzulin adása javasolt, a bázis inzulin átmeneti kihagyásával. Megérkezés után pedig – az ottani idő szerinti életritmushoz alkalmazkodva – térjünk vissza az eredeti inzulinadagoláshoz. Nagyon fontos a rendszeres vércukorkontroll. Ha szükséges, az értékeknek megfelelően módosítsuk az inzulinadagot. Érdemes több gyógyszert/inzulint felíratni nem várt problémák esetére.

Telediabetológia

Léteznek olyan kényelmi/biztonsági szolgáltatások is, amelyek szorosabb beteg-orvos kapcsolatot tesznek lehetővé két konzultáció között is. Ilyen lehetőség a telediabetológia is. Egyszerűen csak fel kell tölteni egy központi rendszerbe az adatokat – például a vércukorszintet vagy az esetleges tüneteket –, majd megosztani a minket kezelő szakemberekkel. Így az orvosunk könnyen elrendelheti az esetleges módosításokat – személyes találkozás nélkül is.