Ezért dobál meg egyre több repülőt a turbulencia

Koponya-, agy-, illetve gerincsérülést szenvedtek a heves turbulencia miatt Thaiföldön kényszerleszállást végrehajtó szingapúri repülőgép utasai - mondta el a bangkoki kórház igazgatója csütörtökön. Ahogy az esetről mi is beszámoltunk, a Singapore Airlines gépén tartózkodók közül több embert még mindig a thaiföldi főváros kórházának intenzív osztályán ápolnak. Az efféle légörvények a szakértők szerint a köveljövőben még gyakoribbak lehetnek majd, részben a klímaváltozás hatásai miatt.

A súlyos turbulencia fel-le dobálhat az utastérben

Egy erősebb turbulencia még a legtapasztaltabb utast is felzaklathatja, ilyenkor ráadásul öt perc is egy örökkévalóságnak tűntet. A turbulencia az esetek többségében pusztán annyit jelent, hogy döcögősebb az út egy szakasza, de sajnos előfordulhat az is, hogy komoly károkat, sérüléseket és – mint a Singapore Airlines SQ321-es járata esetében május 21-én – halálos áldozatokat is követelhet – írja a CNN.

A repülőút egyre döcögősebb lesz a klímaváltozás miatt. Fotó: Getty Images

"Az enyhe turbulencia mindössze egy kicsit megterheli a biztonsági övet, de az étkeztetés folytatódhat, és valószínűleg járkálni is lehet az utastérben, talán némi nehézséggel. A mérsékelt turbulencia esetében a biztonsági övek már határozottan megfeszülnek, és minden, ami nincs rögzítve, elmozdul, az üléssorok közti járás pedig nehézkes. Ilyenkor már a légiutas-kísérők általában arra kérik az utasokat, hogy foglalják el a helyüket. A súlyos turbulencia erősebb, mint a gravitáció, így az ülésedhez szoríthat, és ha nem viseled a biztonsági övet, akkor akár fel-le dobálhat az utastérben"– magyarázza a portálnak Paul Williams, a brit Readingi Egyetem légkörkutató professzora.

A repülésiszony az érintettek szervezetében többféle pánikreakciót válthat ki: heves szívverést, a légzés szaporábbá válását, sőt akár rosszullétet is okozhat. Ezeket teheted, ha rettegsz a repüléstől. Williams úgy véli, hogy az éghajlatváltozás módosítja a turbulenciát, ezért 2013 óta tanulmányozza a témát. Kutatócsoportjával számítógépes szimulációk segítségével azt találták, hogy a súlyos turbulencia megduplázódhat vagy akár meg is háromszorozódhat a következő évtizedekben. Az eredmények, amelyeket később megfigyelésekkel is megerősítettek, a turbulenciának egy olyan típusát valószínűsítik, amelyet "tiszta levegő turbulenciának" neveznek. Ez nem kapcsolódik viharokhoz vagy felhőkhöz, ráadásul a szokásos turbulenciától eltérően hirtelen csapódik le, és nehéz elkerülni. A kutatók elemzésre azt valószínűsíti, hogy 2050-2080-ig világszerte jelentősen meg fog nőni a tiszta levegő turbulenciája, különösen a legforgalmasabb repülési útvonalak mentén, és a legerősebb turbulenciatípus fog a legnagyobb mértékben növekedni. Felhívják ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy a repülőgépek ettől nem lesznek kevésbé biztonságosak: „nem fognak leesni az égből, mert a legnagyobb turbulenciákat is képesek elviselni.”

Ennek ellenére jó tudni, hogy a kellemetlen jelenség átlagos időtartama növekedni fog: egy transzatlanti járaton most jellemzően tíz perc turbulenciára lehet számítani, ez néhány évtizeden belül hús percre vagy akár fél órára növekedhet. A turbulenciák okozta sérülésveszély minimalizálásának legjobb módja, ha ülés közben mindig bekapcsolva hagyod a biztonsági övet.