Az időskori prediabétesz ritkán vezet cukorbetegséghez

Prediabéteszről akkor beszélhetünk, ha a vércukorértékek már emelkedettebbek, ám még nem érik el a kóros szintet. Ezt az állapotot a cukorbetegség előszobájának is nevezik, ahonnan megfelelő életmóddal még van visszaút az egészségesvércukorszintfelé, ám a prediabétesz diagnózisa egyértelműen a cukorbetegség fokozott rizikóját jelzi. A Johns Hopkins Bloomber Közegészségügyi Iskola kutatói azonban arra jutottak, hogy ez az összefüggés fiatal és középkorú felnőtteknél helytálló, ám időskorban már nem ennyire egyértelmű - írja a News Medical portál. A közel 3500 idősebb, átlagosan 76 éves felnőtt részvételével készült tanulmány során 6 és fél évig követték nyomon az alanyok vércukorértékeit, az eredményekből pedig kiderült, hogy a prediabéteszes állapot időskorban nem tekinthető a cukorbetegség egyik markerének. A Jama Internal Medicine nevű folyóiratban is közölt tanulmány kapcsán az egyik szerző, Elizabeth Selvin, az iskola Epidemiológiai Tanszékének vezetője elmondta: az eredmények azt sugallják, hogy azoknál az időseknél, akiknek a vércukorértékei a prediabéteszes tartományba esnek, csak ritkán alakul ki valódi cukorbetegség, az esetükben tehát a prediabétesz diagnózisa nem segíti a cukorbetegség emelkedett rizikójának felismerését.

Természetes jelenség, hogy időskorban enyhén megemelkedik a vércukorszint. Fotó: Getty Images

Idővel mérsékelten nő a vércukorszint

Ahogy Selvin is elmondta, időskorban gyakori, hogy a vércukorszint kis mértékben megemelkedik, emiatt az orvosok prediabéteszt diagnosztizálhatnak a korosabb pácienseknél, ugyanakkor ez nem jelent valódi kockázatot a cukorbetegség kialakulásának szempontjából. Ahhoz, hogy a kutatók részletesebb képet kapjanak az időskori prediabétesz alakulásáról, egy 1987-ben kezdődött amerikai tanulmány résztvevőinek adatait vizsgálták meg, és az akkor 71 és 90 év közötti alanyok 2011-13-ban mért vércukorértékeit hasonlították össze a 2016-17-ben mért eredményeikkel. A várakozásoknak megfelelően a szakemberek azt találták, hogy bár az idősek nagy részénél prediabétesz volt kimutatható - 59 százaléknak az éhomi vércukorértékei, 44 százaléknak a HbA1c-értékei emelkedettebbek voltak -, nagyon csekély, csupán 8-9 százalék volt azon idősek aránya, akiknél 4-5 év elteltével valódi cukorbetegség alakult ki.

A helyes életmód sokat számít

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a vizsgált idősek 16 százaléka életét vesztette a kutatás ideje alatt, és a kutatók is megerősítik, hogy részben ezzel magyarázható az, hogy az idősebb korosztályban a prediabétesz már csak ritkán alakul valódi cukorbetegséggé. Ugyanakkor a szakemberek nem győzik hangsúlyozni a helyes életmód fontosságát idősebb korban is: a résztvevők 44 százalékának éhomi vércukorértékei ugyanis javulást mutattak a vizsgálat végén. Mary Rooney, a cikk egyik szerzője is kiemelte, hogy a megállapításaik tükrében még fontosabb, hogy az idősek se hanyagolják el az egészséges étkezést és a rendszeres testmozgást, főleg, ha prediabéteszt diagnosztizáltak náluk. A kutatást vezető szakemberek szerint az időseket kezelő orvosoknak emellett a már meglévő krónikus betegségek (magas vérnyomás, emelkedett koleszterinszint) kezelésére kell fokozott figyelmet fordítaniuk, hogy minél tovább élhessenek az idősek.