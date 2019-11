A legjellemzőbb időskori betegségek

Egy, a Semmelweis Egyetemen készült tanulmány szerint az öregedés során a szervezet víztartalma csökken, zsírtartalma növekszik. A kötőszövet felszaporodását a szövetek rugalmasságának csökkenése kíséri. A folyamat hátterében az áll, hogy az elasztikus állomány csökken, a kollagén mennyisége pedig nő. Közismert az érzékszervek öregkori elváltozása is, a lencsehomályosság, a szem alkalmazkodási képességének csökkenése, a halláscsökkenés. De romlik az erek rugalmassága is, ami a szisztolés vérnyomás emelkedését okozza. A fizikai teljesítőképesség is gyengébb lesz, ami az izomtömeg csökkenésével van összefüggésben.

Visszaesik a veseműködés hatékonysága, s ezért egyes gyógyszerek nehezebben ürülnek ki a szervezetből. Az endokrin rendszer gyengébb funkcionálása gyakran a vércukorszint emelkedését okozza. A csökkenő hormonszintek olyan betegségek megjelenését segítik elő, mint például a csontritkulás. Az öregedéssel együtt járó elváltozások az idegrendszert is érintik, s az életkor előrehaladtával együtt egyre nagyobb a memóriaromlás valószínűsége. A memóriazavar lesgúlyosabb formája, ademenciaolyan mértékű károsodást jelenthet a kognitív funkciókban, ami már a mindennapi életvitelt is befolyásolja. Az öregedés befolyással van a sejtek megújulására is, így olyan mutációk jöhetnek létre, amelyek kiindulópontot jelentenek a rákos betegségeknek.