A legjobb mozgásformák időseknek

Irány a jó levegő!

Ha lehetőség van rá, a mozgást mindig igyekezzünk a szabad levegőn végezni. Fontos szabály, hogy bármely formáját is válasszuk, legyünk mindig fokozatosak: érdemes először hetente maximum háromszor, később pedig akár ötször is beiktatni. Állapottól függően ez lehet kirándulás, séta, pingpongozás, de nagyon jó hatással van a szervezetre az úszás és a vízi torna is. Ezek a mozgásformák a cukorbetegséggel küzdők számára különösen ajánlottak, hiszen segíthetnek a glükózszint kordában tartásában, ráadásul a vízben végzett gyakorlatok nagy előnye, hogy tehermentesített környezetben zajlanak, ezért jóval kisebb terhet rónak az ízületekre.

Új dolgokat is tanulhatunk

Állapottól függően akár teniszezni, focizni, síelni, lovagolni vagy korcsolyázni is lehet, de elsősorban akkor, ha már korábban is űztük ezeket a sportokat. Vannak azonban olyan mozgásfajták is, amelyeket idősebb korban is bátran el lehet kezdeni; ilyen például a nordic walking, amely egy speciális, botokkal végzett gyaloglótechnika. Előnyei közé tartozik, hogy úgy mozgatja át a test legtöbb izmát, hogy közben tehermentesíti az alsó végtag ízületeit. Az impulzusokkal teli, szabad levegőn végzett sportolás előnyei közé tartozik, hogy az idősek többnyire társaságban végzik, ráadásul alkalmazkodniuk kell a környezeti tényezők változásaihoz is, ami észrevétlenül fejleszti a mozgáskoordinációt.

A nordic walking különösen előnyös mozgásforma idősek számára. Fotó: iStock

A lélekre is jó hatással van

A mozgásformának minden esetben személyre szabottnak kell lennie, illeszkedve az életkorhoz és a fizikai teljesítőképességhez, hiszen egy idősebb ember már kevésbé terhelhető. Bár lényeges szempont az izomerő, az egyensúly és mozgáskoordináció fejlesztése - hiszen így a balesetek is könnyebben elkerülhetőek -, a cél azonban ne kizárólag az egészségmegőrzés legyen, hanem az is, hogy örömöt okozzon.

Idősebbek körében kifejezetten népszerűnek számít például a tánc, amely oldja a feszültséget, fejleszti a ritmusérzéket, a térben való tájékozódást, ráadásul kiváló közösségformáló ereje van. Felpezsdül tőle a vérkeringés, és beindul az endorfin, azaz "boldogsághormon" termelődése is. Az endorfinról tudni kell, hogy erősíti az immunrendszert, csökkenti a stresszt, illetve elűzi a rosszkedvet. Ráadásul a társaságban végzett mozgásnak komoly motiváló ereje van, egyszersmind a heti rutinba beépítve rendszerességet visz a hétköznapokba.

Gyógytorna

Gyógytorna esetén különösen fontos, hogy mindig személyre szabott legyen, ezért a megfelelő gyakorlatok kiválasztásához kérjünk orvosi vagy szakértői segítséget. Egy jól összeállított mozgásnak komoly fájdalomcsökkentő szerepe lehet, hiszen például a csípőben és térdben jelentkező ízületi gyulladásokat hatékonyan oldhatjuk különböző izomerősítő gyakorlatokkal. Azonban nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy a terhelés soha ne legyen megerőltető vagy fájdalmas.

Az idősotthonokban szintén hangsúlyos szerepet kap a gyógytorna, amelyet a legtöbb intézményben csoportosan vagy egyénileg is biztosítanak a lakók számára. Idős korban például elengedhetetlenül fontosak a keringést fokozó légzőgyakorlatok, valamint azok a mozgásformák, amelyek segítenek a tartósan ágyhoz kötött betegeknek elkerülni az olyan szövődményeket, mint például az izomsorvadás, afelfekvésvagy a trombózis. Tartsuk szem előtt, hogy egy jól megválasztott mozgásterápia jócskán megnövelheti az élettartalmat is!