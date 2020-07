A legrosszabb ételek prediabétesz esetén

Nemcsak magát a diabéteszt, hanem a megelőző állapotot, a prediabéteszt is komolyan kell venni. Kellő odafigyelés nélkül ugyanis könnyen 2-es típusú cukorbetegség lehet a vége.

Cukros ételek

Az alábbiakat érdemes messziről elkerülni, ha valaki már a cukorbetegség előszobájában jár.

Nemcsak a cukorbetegeknek, hanem a prediabéteszben szenvedőknek is ajánlott óvatosan bánni a cukros ételekkel, hogy elkerüljék a vércukorszint-ingadozást. Cukorkák, sütemények és üdítőitalok helyett érdemes inkább gyümölcsöket fogyasztani. Ezekben is van cukor, de nem finomított, hanem gyümölcscukor. A gyümölcsök magas rosttartalmának köszönhetően ráadásul ez lassabban jut a véráramba, így nem okoz akkora kiugrást a vércukorszintben.

A gyümölcsleveket csak hígítva fogyaszthatják a cukorbetegség előszobájában járók. Fotó: 123rf

Gyümölcslé

A gyümölcslevek fogyasztása sem ajánlott, mert több cukrot és kevesebb rostot tartalmaznak, mintha az adott gyümölcsöket fogyasztanánk el. De jó alternatíva lehet az is, ha szénsavas ásványvízzel hígítjuk fel a kedvenc gyümölcsleveinket.

Fehér liszt, fehér kenyér, fehér rizs

Ezek a feldolgozott élelmiszerek nagyon keveset őriznek meg eredeti rost-, ásványi anyag- és vitamintartalmukból. Ráadásul gyorsan megemésztjük őket, a bennük lévő cukor pedig szinte azonnal a véráramba jut. Fogyasszunk helyettük teljes kiőrlésű termékeket, illetve a fehér rizs helyett barnát.

Magas zsírtartalmú tejtermékek

A magas zsírtartalmú joghurt, krémsajt, vaj és jégkrém helyett prediabéteszeseknek inkább az alacsony vagy mérsékelt zsírtartalmú termékeket ajánlják, de azokat is csak kis mennyiségben. Az avokádó és a kókusztej azonban kiváló alternatíva lehet megszokott ételek, italok helyett.

Sült ételek

A bő olajban sült ételek tele vannak zsírral és plusz kalóriákkal, ezért nem ajánlott rendszeresen fogyasztani ezeket. Válasszuk inkább a grillezett húsokat, a párolt zöldséget, a héjában sült krumplit, de a köreteket akár nyers zöldségekre, salátákra is lecserélhetjük.

Alkohol

Sokan megfeledkeznek arról, hogy a szeszes italokban is van cukor. Már több tanulmány is kimutatta, hogy a rendszeresen italozók körében nagyobb a diabétesz kialakulásának kockázata. Mivel a cukorbetegség rizikója a prediabéteszeseknél már egyébként is emelkedett, nem érdemes tovább tetézni a bajt.

Felvágottak

A húskészítmények telített zsírokat és a hasnyálmirigyre is káros nitrátokat tartalmaznak. Magas nátriumtartalmuk pedig inzulinrezisztenciára hajlamosíthat. Ezért ezek helyett ajánlott inkább csirkét, pulykát, halat és sertés szűzérmét fogyasztani.