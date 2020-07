A látásromlás meglepő oka

A cukorbetegség ismert és gyakori szövődményei közé tartoznak a szemészeti problémák. Ezek elsősorban a diabétesz érkárosító hatásának tudhatók be.

Hogyan függ össze a magas vércukorérték és a látásromlás? Milyen szemészeti problémákkal számoljon egy diabéteszes beteg? A kérdésekre dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa válaszol.

A cukorbetegség és a látás

A cukorbetegség - legyen az 1-es vagy 2-es típusú - egy olyananyagcsererendellenesség, amely során a sejtek a kellő mennyiségű inzulin hiányban éheznek, mivel az energiát adó glükóz nem képes beépülni a sejtekbe, szövetekbe. Ez az egész szervezetre negatív hatást gyakorol, többek között az erekre is - függetlenül attól, hogy nagy, közepes vagy kis érről van szó.

Az erek fala károsodik, áteresztő képességük nő, rugalmasságuk csökken, majd érszűkület, érelzáródás alakul ki. Kompenzálásként pedig értágulatok, úgynevezett mikroaneurizmák is kialakulhatnak, amelyek megrepedése vérzést okozhat. Emellett új, károsodott erek is képződnek, ami következményes üvegtesti vérzéshez, ideghártya-leváláshoz, látásromláshoz, de egy esetekben vaksághoz is vezethet. A vakság megelőzése a beteg, a belgyógyász és szemész közös feladata.

Cukorbetegség is állhat a látásromlás hátterében. Fotó: 123rf

Szemészeti szövődmények

Mivel a tartósan magasvércukorszintmiatt károsodnak a szemben lévő erek és idegek, ezért több szemészeti szövődmény is felléphet.

Diabéteszes retinopátia: A cukorbetegség egy veszélyes és ismert szemészeti szövődménye, amely vakságot is okozhat. Ez a szemfenéki elváltozás a rossz keringés eredménye, amely különböző érproblémákat okoz, így gátolja a retina normális működését. Ekkor az üvegtestben apró bevérzések keletkeznek, és a beteg kis fekete pontokat vesz észre a látómezőben. Tünetei között szerepel a homályos látás is, ám ezek a panaszok csak a betegség súlyosbodásakor jelentkeznek.

Fénytörés zavara: A magasabb vércukorszint a szemgolyóban is megemeli a vércukorszintet. Emiatt megváltozik a szem fénytörése és a beteg rövidlátóvá válik. A vércukorszint rendezését követően azonban visszaáll az eredeti fénytörés.

Fokozott gyulladásos hajlam: Diabétesz esetén a károsodott szöveti keringés miatt gyakrabban alakul ki gyulladás a szemben, a szemhéjakon, a kötőhártyán és a szaruhártyán, de akár árpa is megjelenhet. A már kialakult elváltozás ráadásul lassabban gyógyul, ha a páciens cukorbetegséggel küzd.

Szürke-és zöld hályog: A szemlencse normál esetben tiszta és áttetsző, szürke hályog esetén azonban homályossá, zavarossá válik. Ennek oka a fényáteresztő képesség csökkenése, amelyet a magas vércukorszint is okozhat. Ennél veszélyesebb a zöld hályog, hiszen ebben az esetben a szemnyomás is nő. A cukorbetegek hajlamosabbak zöld hályogra, az új erek képződése következtében ugyanis fokozódik a szemnyomás. Ilyen esetben a szemnyomás csökkentése szükséges - ez cseppekkel, esetleg lézeres kezeléssel lehetséges.

Ezeket a problémákat gyakran már akkor tapasztalja a beteg, amikor még nem is tud a cukorbetegségéről. A 2-es típusú diabétesz ugyanis hosszú ideig akár semmilyen tünetet nem okoz. A páciens sokszor csak akkor szembesül a betegségével, amikor az már szövődményeket okozott. Éppen ezért fontos a magas rizikóval rendelkezők rendszeres szűrése.

Kerülje el a vakságot!

Sajnos a diabétesz szemészeti szövődményei akár vakságot is okozhatnak, ezért nagyon fontos a cukorbetegséggel élők rendszeres szemészeti szűrése. Ennek gyakoriságát a szemészeti elváltozás súlyossága határozza meg. Ezen kívül azonban a vércukorszint normalizálása is elengedhetetlen, ugyanis ennek hiányában gyorsabban alakulhatnak ki sokkal súlyosabb szövődmények.