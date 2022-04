A cukorbetegek ezeket nassolhatják

Amikor az embert cukorbetegséggel diagnosztizálják, először újra kell tanulnia az ételeket a szénhidráttartalmuk szerint, és utána ennek megfelelően - és egy bizonyos határérték alatt maradva - kell összeállítania a napi étrendet. Arra is oda kell figyelni, hogy az ételek rostban és fehérjében gazdagok legyenek, és lehetőleg lassú felszívódású szénhidrátot tartalmazzanak, ami nem okoz hirtelen vércukorszint-emelkedést. Nehéz e feltételek mellett édes nassolnivalót találni, de a Healthline összeállítása szerint nem lehetetlen.

Étcsokoládé

Visszafogott mennyiségben egészséges és finom édesség az étcsokoládé. A kakaó gazdag flavonoidokban, ezek a növényi molekulák pedig hatékonyak lehetnek az inzulinrezisztenciában és a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedőknél gyakori szívbetegségek ellen. Válasszunk legalább 70 százalékos kakaótartalmú étcsokoládét, és ebből legfeljebb 25-30 grammot fogyasszunk el egy alkalommal.

Körte

Magas rosttartalmának köszönhetően a körtében lévő fruktóz lassan szívódik fel emésztés közben. Érdemes kipróbálni grillezve is.

egy kis tudatossággal cukorbetegen is találhatunk nassolnivalót. Fotó: Getty Images

Alma

Az alma sokféleképpen felhasználható, és igen alacsony a glikémiás indexe, vagyis nem ugrik meg fogyasztása után a vércukorszint. Az almából hozzáadott cukor nélkül is kellemes kompótot lehet készíteni, de nyersen is különleges csemege lehet egy kis fahéjjal meghintve.

Szőlő

Akárcsak az előbbiek, a szőlő is tele van egészséges rostokkal, amelyek megfelelő szinten tartják a vércukrot étkezés után. A kékszőlőben az antioxidánsok mellett polifenolok is találhatók: ezek a természetes vegyületek védik sejtjeinket a károsodást okozó oxidatív stressztől és a diabétesz szövődményeitől. Fagyasztott csemegének is ajánljuk.

Görög joghurt

A krémes, sűrű görög joghurt laktató finomság, emellett magas fehérjetartalmának köszönhetően csökkenti az étvágyat. Kutatások szerint napi fogyasztása karbantartja a vércukorszintet. Vásárláskor ügyeljünk arra, hogy ne cukrozottat vegyünk. Amennyiben édesíteni szeretnénk, inkább gyümölcsöket adjunk hozzá vagy fahéjjal ízesítsük.

Chia puding

A chiamag sok rostot, fehérjét és ómega-3 zsírsavat tartalmaz. Rendszeres fogyasztása nemcsak a vércukorszintet, hanem a diasztolés vérnyomásértéket is csökkenti. Egy adaghoz 120-150 milliliter növényi italt (például mandulatejet) és 25-30 gramm chiamagot keverjünk össze, és tegyük a hűtőbe legalább két órára, hogy a magok magukba szívják a nedvességet és a keverék pudingos állagúvá váljon. Ízesíthetjük egy egészen kicsi mézzel vagy juharsziruppal is, de inkább gyümölcsöket válasszunk mellé.

Alacsony szénhidráttartalmú energiaszelet

A házilag elkészíthető nassolnivaló csökkenti az édesség iránt érzett vágyunkat, és egyben fel is tölt minket energiával. Kutatások szerint az úgynevezett fákon termő diófélék (dió, mandula, kesudió, pisztácia, pekándió, mogyoró) fogyasztása mérsékli az inzulinrezisztenciát. A házi energiaszelethez egy robotgéppel aprítsunk össze 1/3 adag madulát és 1/3 adag kesudiót, illetve 2/3 adag datolyát. Ízesítsünk egy csipet tengeri sóval és pár csepp vaníliakivonattal. Keverhetünk hozzá még kókuszreszeléket, kakaóport, lenmagot vagy fehérjeport. A masszából gyúrjunk dió nagyságú golyókat, vagy pedig terítsük el egy sütőpapírral bélelt tepsiben, aztán félórás hűtés után szeleteljük fel. Ne felejtsük el az összetevők szénhidráttartalma alapján a fogyasztható mennyiséget kiszámolni.

Gyümölcsös túró

A gyümölccsel megbolondított túró egy fehérjedús nassolnivaló, amely rostot is tartalmaz. Az alacsony zsírtartalmú tejtermékek bizonyítottan segítenek azinzulinrezisztenciamegelőzésében és a súlycsökkentésben. Egy 482 ezer fős mintán végzett vizsgálat szerint pedig a gyümölcsfogyasztás mérsékli az érrendszeri szövődmények kialakulását a cukorbetegeknél. A gyümölcsös túróhoz néhány evőkanál túrót keverjünk össze apróra vágott vagy villával összetört gyümölcsökkel, például almával, eperrel, áfonyával vagy kivivel.

Diákcsemege

Érdemes a diákcsemegét is otthon elkészíteni, mert a bolti változatnak túl nagy lehet a szénhidrát- és kalóriatartalma. Tehetünk bele a fent említett csonthéjasok mellé fehérjében és rostokban gazdag tökmagot és napraforgómagot is, valamint cukrozatlan aszalt gyümölcsöket, de még akár egy kis étcsokoládét is.

Banánszorbet

Nagyszerű nassolnivaló a banánszorbet is, amelyhez egyetlen hozzávaló szükséges. A banánt meghámozva tegyünk a fagyasztóba 2-3 órára. Pár csepp citromlével meglocsolva megelőzhetjük a bebarnulását. A fagyott banánt robotgéppel turmixoljuk krémes állagúvá, és azonnal fogyaszthatjuk is. Egy 45 fős kutatás azt mutatta ki, hogy a napi banánfogyasztás csökkenti az éhomi vércukor- és a koleszterinszintet.

Fehérjeturmix

A smoothie-nak nevezett turmixokban akár zöldségek is lehetnek a gyümölcsök mellett, ugyanis ezekre is jellemző a magas fehérje- és rosttartalom. A turmix alapjául szolgáló tejsavófehérje lassítja a gyomor kiürülését és fokozza az inzulinelválasztást. A fehérjeturmixba tehetünk bármilyen tejet vagy növényi italt, fehérjeport, leveles zöldséget és gyümölcsöket tetszés szerint. Turmixoljuk krémesre és azonnal fogyasszuk el.

Fahéjas csicseriborsó

A csicseriborsó elképesztő tárháza az olyan tápanyagoknak, mint a fehérje, rost, folsav és mangán. Fogyasztása különösen ajánlott a 2-es típusú cukorbetegeknek. A konzerv csicseriborsót szűrjük le, mossuk meg és csepegtessük le. Utána hempergessük meg a kókuszolajból, fahéjból, csipet sóból és kis mézből kevert öntetben, és sütőpapírral bélelt tepsire terítve, előmelegített sütőben 200 Celsius-fokon süssük 15-20 percig. Ez egyéként elkészíthetjük kuktában, egyhén sós vízben főzött csicseriborsóból is, de ehhez a borsót előzőleg áztassuk be 4-6 órára.