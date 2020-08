Viszketés: miért is vakarózunk?

Bár afájdalomés a viszketés között nagyon sok a hasonlóság, a legfőbb különbség az, hogy a fájdalom hatására a szervezetünk visszavonulót fúj, vagyis egy olyan reflex aktiválódik, mely miatt eltávolodunk, elhúzódunk, elmozdulunk a fájdalom forrásától és így igyekszünk megvédeni az érintett testrészt.

A viszketés ezzel szemben vakarózási reflexet vált ki, melynek hatására az érintett területhez nyúlunk. A viszketés idegentest-érzettel is együtt jár, így az érintés, megvakarás segíthet ezt megszüntetni, az esetleges irritáló tárgyat (például egy bogarat) eltávolítani.

Mit jelent a dermatitis? A dermatitis a bőr gyulladását jelenti, és a leggyakrabban az ekcémával azonosítják, ugyanakkor számos különálló betegség tünete lehet. Ami a közös ezekben: a kellemetlen bőrpírt, viszketést, hámlást valamilyen allergiás, túlérzékenységi reakció váltja ki. Tudjon meg mindent a bőrgyulladásról! Kattintson!

A vakarózásnak ugyanakkor komoly élvezeti értéke is lehet, és kifejezetten kellemesnek találhatjuk a testünk megvakarását - ez azonban időnként nagyon kellemetlen következményekkel járhat együtt, például azoknál, akik krónikus viszketésben szenvednek valamilyen betegség (például dermatitis) miatt. A vakaródzás emellett lelki kielégülést, megnyugvást, a szorongás oldását is jelentheti, ezért a mániákus vakaródzás sok pszichés probléma (például a kényszerbetegség) egyik gyakori velejárója.

A viszketés cukorbetegség tünete is lehet. Fotó: iStock

Rengeteg betegség tünete lehet a viszketés. Kiválthatja allergiás reakció, állati vagy növényi csípés,fertőző betegségek(herpesz, bárányhimlő), csalánkiütés, korpásodás. A bőr számos megbetegedésének velejárója a viszketés, például a pszoriázisnak, az ekcémának, a dermatitisnek, a bőrgombásodásnak vagy a napégésnek. A sebek gyógyulása, a hegek képződése is gyakorta jár viszketéssel.

Más betegségek, melyeknél a viszketés tünet lehet: diabétesz, pajzsmirigyproblémák, vérszegénység, sárgaság. Egyes daganattípusoknál is megfigyelhető a viszketés mint tünet, és a hormonális változások is viszketést válthatnak ki, például a menopauza idején vagy a várandósság alatt. Ezek mellett gyógyszerek és kábítószerek mellékhatása is lehet a viszketés.

A viszketés nagyon gyakori, mindenkit érint, ám a világ népességének 4-5 százalékánál a viszketés állandó probléma. A viszketés ellen számos gyógyszert lehet alkalmazni, ezek kiválasztásánál természetesen azt kell meghatározni, hogy milyen alapprobléma áll a kellemetlen tünet hátterében. Amennyiben a bőr szárazsága okozza a viszketést, krémekkel könnyen enyhíthetőek a tünetek.

Bizonyos bőrbetegségekben pedig a diéta megváltoztatása vagy a fototerápia is csökkentheti a viszketést. A legtöbbször azonban, ha nem krónikus viszketésről van szó, a legjobb módszer, ha megvakarjuk az érintett területet.