Mit tegyünk, ha megszabadulnánk a tyúkszemünktől?

A tyúkszem (clavus) egyfajta hiperkeratózis, azaz a bőr bizonyos területének megvastagodása, amely általában a bőrfelület rendellenes nyomásnak való kitettsége, vagy folyamatos mechanikai irritációja, dörzsölődése miatt alakul ki, leggyakrabban a talpon (de néha a kéz ujjain is például olyanoknál, akik nehéz, kétkezi munkát végeznek). Ilyenkor a láb csontjai nyomják a talppárnákat, lábujjakat, illetve a kiálló csontok járás közben egymáshoz érhetnek és dörzsölődhetnek.

Gyakori a túlsúlyosoknál, a túl szoros, a lábujjakat összenyomó cipőt viselőknél, azoknál, akik gyakran hordanak magas sarkú cipőt, illetve azoknál, akiknek valamilyen ortopédiai problémája van, például lúdtalpa, vagy a láb valamelyik boltozatnának megsüllyedésével küzdenek. A lábujjak deformitásai, például a kalapácsujj is megnövelik a kialakulásának esélyét. Emellett hajlamosítanak a tyúkszemre az olyan egészségügyi problémák is, mint a cukorbetegség, a keringési zavarok, a rheumatoid arthritis vagy éppen az érelmeszesedés, és idős korban is nagyobb a hajlam a tyúkszemek kialakulására.

Ne keverjük össze a tyúkszemet a szemölccsel

A tyúkszem általában a talp felső részén, a lábujjak tövében, illetve között jelenik meg (utóbbi különösen gyakori a 4. és 5. lábujj között – ez általában úgynevezett lágy tyúkszem). Gyakran tévesztik össze a talpi szemölccsel – mindkettő okozhat fájdalmat járás közben, de kicsit jobban megnézve észrevehető a különbség.

Nem csak a látványa zavaró, de kifejezetten fájdalmas is lehet a tyúkszem. Fotó: Getty Images

A tyúkszem jellemzően csontok fölött alakul ki, világossárga színű, a felszíne egyenetlen és nagyító alatt látható, hogy a közepe kidudorodik, a bőr alatt pedig kráterszerűen bemélyed. Nyomásra fájdalmas és a kifejlődése lassan, akár hónapok vagy évek alatt történik. Ezzel szemben a szemölcs kialakulása és kiújulása is viszonylag gyors, a színe szürkés és apró, sötétebb pöttyök is lehetnek benne, amelyeket bevérzések okoznak.

A tyúkszem azért okoz fájdalmat, mert egy kis csúcsos “dugóban”, úgynevezett szarucsapban végződik a bőr alatt, amely nyomja az idegvégződéseket. Lehet kemény és lágy is – a lágy tyúkszem kifejezetten fájdalmas is lehet, és azért puhul fel, mert megszívja magát a láb bőrén képződő verejtékkel, így gombás vagy bakteriális fertőzés is kialakulhat. A hosszabb ideig kezeletlenül hagyott tyúkszem egyre mélyebbre hatol, vastagabb lesz, és be is gyulladhat – minél régebbi, annál nehezebb a kezelése, illetve eltávolítása is.

Nem csak az eltávolítás, a megelőzés is fontos

Ha szeretnénk megszabadulni a tyúkszemtől, arra több lehetőség is van, de fontos tisztában lenni azzal, hogy a legfontosabb mindig a kiváltó ok megkeresése és kezelése, mivel ennek hiányában folyamatosan ki fog újulni. Érdemes számítógépes talpvizsgálaton részt venni, hogy a lábfej esetleges deformitásait feltárjuk, mert ezután olyan egyedi talpbetétet készíttethetünk, amely segíthet megfelelően elosztani a terhelést a talpakon. Ha cukorbetegség illetve más betegség áll a háttérben, annak a kezelése is kiemelten fontos.

Házilag különféle, gyógyszertárban kapható ecsetelőkkel kezelhetjük a tyúkszemeket, amelyek általában szalicilsavat tartalmaznak, és abban segítenek, hogy az elhalt, megkeményedett bőrt feloldva lehámlasztják a tyúkszem felszínét. Legyünk a használatattal óvatosak, a szer ne érintkezzen a tyúkszem körüli ép bőrfelülettel – ezt a bőrrészt ecsetelés előtt zsíros krémmel vagy vazelinnel is bekenhetjük. Emellett szintén patikákban kapható tyúkszemtapasz, illetve nyomásvédő tapasz, amely akadályozza a kidörzsölődést, sőt, a fájdalmat is enyhítheti.

Sokat segít az is, ha rendszeresen, tehát heti egy-két alkalommal fürdés, vagy lábáztatás után habkővel vagy talpreszelővel alaposan, de óvatosan lereszeljük a talpon taláható bőrkeményedéseket, illetve a tyúkszem felszínét, majd alaposan hidratálunk, mert ez segíthet a bőr további megvastagodásának elkerülésében. A lábujjak között jelentkező tyúkszem kiújulásának megakadályozására szillikonból készült ujjterpersztőket érdemes használni, a kiválasztásukban kérjük szakember segítségét. Érdemes a lábfejet minden nap krémezni. Figyeljünk arra, hogy mindig puha zoknit viseljünk, kerüljük a magas sarkú cipőket, és olyan lábbelit hordjunk, amelyben van elég hely a lábujjainknak, a mezítláb járást pedig igyekezzünk kerülni.

Házilag tilos kimetszéssel próbálkozni

Fontos, hogy soha ne álljunk neki házilag eltávolítani a tyúkszemet ollóval, szikével, pengével, mert amelett, hogy megsérülhetünk és komoly fertőzést kaphatunk, akár még ronthatunk is a helyzeten. A kimetszést mindig bízzuk orvosra vagy profi gyógypedikűrösre, illetve orvosi úton lézerrel, fagyasztással is történhet az eltávolítás.

Súlyos esetekben kisebb műtére is szükség lehet, ilyenkor a sebészeti eljárás során helyi érzéstelenítésben vágják ki az elszarusodott szövetet, egyes esetekben pedig az alatta található csont korrekciójára is szükség lehet. Az ilyen beavatkozások után is nagyon fontos, hogy megfelelő ápolással, talpbetét használatával és megfelelő lábbeli viselésével mindent megtegyünk azért, hogy az eltávolított tyúkszem ne újuljon ki.