Makacs szemölcs a talpon: ezt teheted ellene

„Ha a gyermek sarkánál, talpán vagy lábujjainál apró, érdes, piszkosszürke bőrelváltozást fedezünk fel, amelyben sötét kis pöttyök láthatók, akkor nagy valószínűséggel a humán papillomavírus (HPV) által okozott talpi szemölccsel van dolgunk. Mivel a talpon a bőr folyamatos nyomásnak van kitéve, ezért a szemölcs a bőr mélyebb rétegei felé nőhet, ami igencsak fájdalmas lehet a gyermek számára” – ismertette dr. Karászi Viktória, a Gyermekgyógyászati Központ bőrgyógyász szakorvosa.

A talpi szemölcs egy apró, de fájdalmas bőrelváltozás. Fotó: Getty Images

Hogyan kaphatja el a gyerek?

A talpi szemölcsöket okozó HPV-törzs szereti a meleg, nedves környezetet – mezítláb futkosó gyerkőc pedig könnyedén összeszedheti a fertőzést medencék környékén, nyilvános zuhanyzókban és az iskolai öltözőben, különösen akkor, ha legyengült az immunrendszere, a lábán pedig sérülés, seb vagy száraz bőrrepedés is található. De közös törölköző- vagy papucshasználat is elegendő ahhoz, hogy a gyermek megfertőződjön, ha valamelyik családtagja vírushordozó.

Hogyan kezelhető a talpi szemölcs?

Karászi doktornő szerint, ha a gyerek immunrendszere elég aktív, akkor a szemölcsök többnyire kezelés nélkül is elmúlnak pár hónapon belül. Kisebb szemölcsök esetén meg lehet próbálkozni az otthoni eltávolítással is, amihez a gyógyszertárban kapható hámlasztó készítményeket használhatjuk. Fontos azonban, hogy az elhalt szaruréteget is rendszeresen távolítsuk el mechanikusan habkővel vagy reszelővel. Fokozottan ügyeljünk arra, hogy az ép bőrt ne sértsük fel az eszközzel, mert a keletkezett apró sérülések utat nyitnak a vírusnak, és újabb szemölcsök keletkeznek.

Bár az otthoni kezelés kevésbé tűnik megterhelőnek a szülő és a gyermek számára, valójában rendkívül időigényes procedúra, és nagy türelmet követel. Ráadásul az esetek harmadában számítani kell a szemölcs kiújulására is. Amennyiben a helyi kezelés nem jár sikerrel, a szemölcs fagyasztása vagy lézeres eltávolítása, bizonyos esetekben szájon át szedett gyógyszeres kezelés jöhet szóba.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

„A talpi szemölcsök kezelése nagy kihívást jelenthet, a befelé növő szemölcsök esetében a biztonságos otthoni eltávolítás pedig szinte lehetetlen. Ha a szülő bizonytalan a gyermek lábán megjelenő bőrelváltozással kapcsolatban, vagy a talpi szemölcs fájdalmat okoz, vérzik, esetleg küllemében megváltozik, feltétlenül mutassa meg egy gyermekbőrgyógyásznak. Ha a gyermek cukorbeteg, akkor pedig a szülő ne is kísérletezzen az otthoni eltávolítással, mielőbb kérjen szakszerű segítséget!” – tanácsolta dr. Karászi Viktória.

Ezt tedd, hogy megelőzd a nagyobb bajt!