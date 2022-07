A láb az emberi test egyik legnagyobb terhelésnek kitett része, így meglehetősen sérülékeny terület, könnyen kialakul rajta sérülés, bőrkeményedés, bütyök, egyéb deformitás. Ezek egyike a tyúkszemnek nevezett elváltozás, ami leggyakrabban a lábujjak felső részén, az ízületek felett jelenik meg, de a negyedik és az ötödik lábujj között és – különösen fájdalmas módon – a talpon is előfordul a nyomásnak kitett területeken. Bár az idősebbeknél gyakoribb, de a fiataloknál sem ritka. Különösen veszélyben van az, aki nem megfelelő lábbeliben sokat "használja a lábát": állómunkát végez vagy fut, gyalogol.

A tyúkszem jellegzetes kúp alakú, a bőr felszíne felé kiszélesedő bőrkeményedés, többnyire egy rizsszemnél alig nagyobb "bőrtüske", amelyik a nagyságához képest aránytalan kellemetlenséget, fájdalmat képes okozni, mivel bemélyedő hegyével a csonthártyát nyomja, érzékeny idegeket érint. Könnyen összetéveszthető a HPV-vírus okozta szemölccsel, de nagy különbség közöttük, hogy míg a tyúkszem csak terhelésnek vagy dörzsölésnek kitett felületen jelenik meg, addig a szemölcs bárhol előfordulhat.

A tyúkszem a terhelésnek vagy a dörzsölésnek kitett felületen jelenik meg

Megkülönböztethetők úgy is, ha tudjuk, hogy a szemölcs két ujj között összenyomva, a tyúkszem pedig felülről nyomva érzékeny. Az eltávolításuk más-más eljárást igényel, hiszen a tyúkszem kis, tölcsér alakú szarumagva (megfelelő előkészítés után) egyben kiemelhető, a szemölcsnek viszont elágazásai, "gyökerei" vannak, amelyek szakszerűtlen eltávolítás esetén beszakadva gyulladást, gennyesedést okozhatnak. A szemölcs kezelése bőrgyógyász feladata, aki fagyasztással, műtéttel, lézeres kezeléssel, ritkábban ecseteléssel oldja ezt meg.

Valamit jelez – gondolja végig!

A deformitások a lábon sosem véletlenül alakulnak ki, hanem mindig valami életmódi okra vezethetőek vissza, többnyire valami rendellenességet jeleznek. A tyúkszem leggyakrabban a rosszul megválasztott cipő miatt alakul ki, például ha a túl szűk lábbeli nyomja a láb egy pontját, egymáshoz préseli a lábujjakat, vagy meggyűrődik egy ponton a talpbélés. Ezért a legfontosabb, hogy ne sajnálja se az alapos válogatásra az időt, sem az esetleg valamivel több pénzt egy, igazán a lábához illő, jó minőségű cipőre. Nemegyszer a megfelelő cipőre való váltás meg is oldja a problémát: ha megszűnik a kiváltó ok, a tyúkszem akár magától is elmúlhat. Tyúkszem kialakulhat helytelen járás (rossz súlyeloszlás) miatt is, sőt még gyors súlygyarapodás, nagy túlsúly is okozhatja.

A talpon lévő tyúkszem fokozott figyelmet igényel

A tyúkszem leggyakoribb "helye" a lábujjak felső része, de talpon is előfordulhat, különösen a magas rüsztű emberek esetében, ahol a talp egy pontján nagyobb a terhelés. A talpon található elváltozás, ha lehet, még fájdalmasabb, hiszen a szarutüske kemény csúcsa minden lépésnél érinti az idegeket. Az eltávolítása is nehezebb, hosszadalmasabb, hiszen a terheléstől nehezebben tudjuk megszabadítani a kezelendő felületet. Speciális tyúkszemtapasz vagy ecsetelő segíthet a bőrkeményedés felpuhításában, a fájdalmas területre nehezedő nyomást pedig lábbetéttel, vastag vagy párnázott talpú zokni viselésével lehet csökkenteni. A saját kezű "kimetszéssel" okosabb nem próbálkozni, hiszen könnyen elfertőződhet a megsebzett terület, így tanácsosabb a talpon lévő tyúkszem eltávolításáért szakemberhez, gyógypedikűröshöz fordulni.

Otthon csak óvatosan!

A tyúkszem kezelése a megelőzéssel kezdődik: a lábhoz illő, kényelmes cipő viselésével és a rendszeres lábápolással. Ha mégis kialakul, akkor a cipő lecserélése után kezelni kell. Attól függően, hogy a lábfej mely részén van, az elváltozás okozta fájdalom a ráhelyezett gyűrű alakú párnával csökkenthető, addig is, amíg sikerül eltávolítani. Ha ehhez házilagosan kezdünk hozzá, az első lépés mindenképpen a láb alapos áztatása, hogy a bőr felpuhuljon, így a bőrkeményedések habkővel vagy más dörzsölővel kezelhetővé váljanak. A hámlasztást, csiszolást lemosás és tápláló krémezés kövesse. A tyúkszem "kikanyarításával" azonban vigyázzunk: könnyen felsérthető a körülötte lévő bőr, amiből egy nehezen gyógyuló seb keletkezhet. Ha Ön cukorbeteg, semmiképpen ne kezdjen saját maga a lábproblémái kezeléséhez, még ha a jelentéktelennek tűnő tyúkszemről van is szó. A diabéteszes vagy érszűkületes lábon ugyanis nagyobb a veszélye az apró sérülések esetleges elfertőzésének. Bármilyen lábgondja támad, mindenképpen forduljon kezelőorvosához vagy sebészhez! Hagyományos, házilagos módszerek is szép számmal vannak a tyúkszem eltávolítására. Ilyen például a hagyma- vagy citrompakolás és a szalicilsavas kezelés, amelyeknek az a hátulütője, hogy nehéz csak magára a tyúkszemre koncentrálni a hatásukat, érintik a körülötte lévő, egészséges területet is, márpedig a felpuhult, felmart bőr sérülékennyé válik, könnyen begyulladhat. Ilyen szempontból célzottabbnak tűnik az a módszer (a hatékonysága más kérdés), ami szerint egy félbe vágott mazsolaszemet kell ragtapasszal a tyúkszemre rögzíteni és naponta cserélni, amíg a tyúkszem teljesen fel nem puhul és eltávolíthatóvá nem válik.

A tapasz hasznos segítség lehet

Patikákban, drogériákban a tyúkszemirtó készítményeknek, tapaszoknak nagy választéka kapható. Ezek többnyire kettős hatásúak: párnás, puha kialakításukkal csökkentik a tyúkszemre ható nyomást, így csökkentik az általa okozott fájdalmat. Másrészt a bennük lévő hatóanyag hidratálja és puhítja a bőrkeményedést, hámlasztó hatást fejt ki. A használati tanácsokat érdemes megfogadni, így például azt, hogy a tapaszokat rendszeresen, legalább kétnaponta cserélni kell. Az elhalt bőrsejtek óvatos ledörzsölésével a bőrt új bőrsejtek termelésére ösztönözzük, így a tyúkszem belülről kifelé tolódik, hamarosan eltüntethető lesz.

Figyeljen a lábára!

Tudta, hogy egy átlagos felnőtt közel tízezer lépést tesz meg naponta? Bizony, a láb fokozott figyelmet érdemelne, hogy ezt az irdatlan terhelést elviselje. Fedezze fel újra a lábápolás és kényeztetés leghagyományosabb és legeredményesebb módját: esténként egy kellemes, pihentető lábfürdőt. Ebbe aztán lehet jótékony, illatos gyógyolajakat, gyógynövénykivonatokat tenni, de ha más nem akad, egyszerűen egy kevés só is elég, hogy szinte felpezsdítse a láb keringését. A felázott, felpuhult bőrön könnyebb ledörzsölni a kialakulóban lévő bőrkeményedéseket, majd tápláló krémmel lehet elejét venni ezek újbóli megjelenésének. Ha azonban a lábproblémái rendszeresen újra jelentkeznek, érdemes szakemberrel beszélni ezek lehetséges okairól. Az elhanyagolt bőrkeményedéseket, fájdalmas tyúkszemeket, egyéb elváltozásokat pedig legeredményesebben pedikűrös tudja kezelni.