Miért ecetszagú a lábad?

Az, hogy mennyire rajongunk – vagy épp pont hogy nem – az ecet szagáért, teljesen helyzetfüggő: merthogy, lássuk be, ha a kedvenc chipsünknek van ecetszaga, azért lehet éppenséggel még lelkesedni is. Ha a lábunknak…Nos, az már egy teljesen másik helyzet.

És igen. Most bizonyára sokatok fintorodik el már a gondolattól is, pedig az „ecetszagú láb” jelensége olyasvalami, amit – ha bevalljuk, ha nem – életünk során legalább egyszer, de inkább többször mindannyian megtapasztalunk. Teljesen természetes folyamat eredménye: a szag akkor keletkezik, mikor a lábunkon élő baktériumok „összetalálkoznak” a lábunkon keletkező izzadtsággal.

A jó hír az, hogy az ecetszag egy természetes folyamat eredménye (FOtó: Gettyimages)

Mivel a lábfejünkön, azon belül is talpunkon legalább 250 ezer verejtékmirigy található, egyáltalán nem meglepő, hogy itt is izzadunk. Ki jobban, ki kevésbé. „A lábunkon élő baktériumok előszeretettel fogyasztják az izzadtságot, a folyamatnak pedig van egy savas kémhatású mellékterméke: ennek van az olykor kellemetlen ecet szaga” – mondja Joy Rowland, lábgyógyász, aki szerint 4 oka is lehet annak, ha a lábunk kicsit sem kellemes illatú.

gyakori testmozgás fokozott izzadással járó egészségügyi probléma (hormonális egyensúlyzavar, cukorbetegség, Parkinson-kór) bőrbetegség, aminek egyik tünete a fokozott izzadás párás munkakörülmények

Hogyan szabadulhatunk meg a kellemetlen ecetszagtól?

Dr. Rowland szerint több egyszerű módja is van annak, hogy megszabaduljunk a lábszagunktól:

- Mossuk naponta lábat. Mielőtt zoknit húznánk, győződjünk meg róla, hogy alaposan megszárítottuk, különös tekintettel a lábujjak közére.

- Használjunk naponta izzadás elleni lábhintőport.

- Szerezzünk be olyan természetes anyagokból – például gyapjúból – készült zoknikat, amik elnyelik az izzadtságot.

- Váltsunk rendszeresen zoknit és cipőt. Utóbbi készüljünk a lehető legtermészetesebb, légáteresztő anyagokból.

- Próbáljuk ki az izzadásgátlókat a lábunkon. (Ezt főleg azoknak ajánlja, akik hivatásukból adódóan kénytelenek hosszú időt tölteni nejlon-, vagy kompressziós harisnyában.)

- Áztassuk a lábunkat fehér ecetben 10-20 percig. (3,7 liter vízhez adjunk 1-2 kávéscsésze fehér ecetet.)

- Fertőtlenítsük a cipőnk belsejét!

Mikor forduljunk orvoshoz?

Legtöbbször már az egyszerű higiéniás változtatás is megoldja a kellemetlen problémát. Ha mégsem, a lábszakértő szerint érdemes orvoshoz fordulni. Egyrészt, mert a specialisták írhatnak fel olyan vényköteles szereket, amiknek magasabb a hatásfoka, mint az otthoni praktikáknak, másrészt, mert egy alapos kivizsgálás során kiderülhet, hogy a szagok forrása valami teljesen más.

