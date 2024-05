Így segít megelőzni a bőrrákot az mRNS-vakcina

Az mRNS-technológián alapuló készítmény azon betegek számára nyújthat segítséget, akiket magas kockázatú melanomával műtöttek. Az oltás célja, hogy csökkentse a betegség kiújulásának veszélyét. Mint az a University College London közleményében olvasható, a Moderna és az MSD gyógyszeripari vállalatok által kifejlesztett vakcina harmadik fázisú klinikai kísérletei során 1089 beteget oltanak majd be világszerte. Az Egyesült Királyságban a zenészként dolgozó Steve Young kapta meg elsőként a kezelést.

Steve Young és Heather Shaw onkológus. Fotó: Yui Mok/PA

A Hertfordshire-ben élő férfi elmondta, korábban II. stádiumú melanomával diagnosztizálták, a daganatot pedig azóta sebészi úton eltávolították a szervezetéből. Azért jelentkezett a kísérleti programba, mert ebben látja a legjobb esélyt arra, hogy soha ne térhessen vissza a betegsége. „Szerencsésnek érzem magam, hogy részt vehetek ebben a klinikai kísérletben. Persze akkor nem éreztem magam szerencsésnek, amikor bőrrákot állapították meg nálam. Valójában elég sokkolóan hatott rám. Most azonban, hogy már túl vagyok a kezelésen, biztosra szeretnék menni, hogy ne újulhasson ki” – fogalmazott Young.

Közel 50 százalékkal csökkentheti a kockázatot

A vakcina ez esetben egyfajta személyre szabott kezelést jelent. Összesen 34 olyan fehérjét juttatnak be vele a beteg szervezetébe, amelyet előzőleg génszekvenálással azonosítottak mint a konkrét rosszindulatú elváltozás legfőbb mozgatórugóit. Úgynevezett neoantigénekről van szó, amelyek kizárólag a ráksejtekben találhatók meg. A terápia célja, hogy az immunrendszer képes legyen felismerni és megtámadni ezeket a neoantigéneket. Az mRNS-vakcinával együtt egy másik készítményt, pembrolizumab hatóanyagot is kapnak a betegek, amely kiiktatja azt az immunológiai gátat, amely máskülönben megóvná a ráksejteket az immunrendszerrel szemben.

„Az immunológiai kezelés alapja ez esetben az, hogy arra sarkallja a szervezetet, hogy az előállítsa az említett fehérjéket. Mindez felkészítheti az immunrendszert, hogy gyorsan felismerjen és megtámadjon bármilyen ráksejtet, amely ezeket hordozza, így megelőzve a melanoma kiújulását” – foglalta össze Heather Shaw onkológus szakorvos, az új kísérlet egyesült királyságbeli programjának koordinátora. A melanoma a bőrrák legveszélyesebb típusa, amelyet a bőr pigmenttermelő sejtjeinek kontrollálatlan növekedése jellemez. Az elmúlt évtizedekben jelentősen megnövekedett a betegek száma, 2020-ban már közel 325 ezer új esetet regisztráltak a világban. Magyarországon évente 2-3 ezer beteget diagnosztizálnak vele.

Milyen tünetek jelezhetnek melanomát? Mutatjuk!

A vakcina második fázisú klinikai kísérleteinek eredményeit idén januárban mutatták be egy, a The Lancet című folyóiratban megjelent tanulmányban. A III. és IV. stádiumú melanomával műtött betegeknél lefolytatott vizsgálatok tanúsága szerint a vakcina és a pembrolizumab kombinációja 49 százalékkal csökkentette a három éven belüli kiújulás és az elhalálozás kockázatát ahhoz képest, mintha kizárólag pembrolizumabot adtak volna a pácienseknek. A mostani, nagyobb betegcsoportot bevonó kísérleti programban már II. stádiumú melanomával műtött onkológiai betegek is részt vehetnek.