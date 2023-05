Szabad-e tavasszal levetetni az anyajegyet?

Az anyajegy levételének, kimetszésének elsődleges indoka a rosszindulatúság gyanúja, de adott esetben esztétikai okokból is el lehet távolítani a zavaró anyajegyeket. De vajon meg lehet ezt tenni a napsütéses hónapokban, tavasszal, nyáron is? Mikor érdemesebb inkább kivárni az őszi, téli időszakot? Dr. Csapó Zsolt PhD, az Anyajegyszűrő Központ sebésze válaszolt a kérdésekre.

Mi indokolja az anyajegy levételt?

Az anyajegy levételénél számos kérdést kell megválaszolni, de az elsődleges szempont minden esetben a biztonság, az egészség. Éppen ezért a legfontosabb kérdés: mi az indoka az anyajegy eltávolításának? Esztétikai ok miatt zavarja az érintettet az adott anyajegy, esetleg olyan helyen van, ahol gyakran megsérülhet, vagy a bőrgyógyász javasolta a kimetszést az anyajegyszűrés eredménye kapcsán? Tulajdonképpen bármilyen okból el lehet távolítani az anyajegyeket. A bőrgyógyász szerint javasolt minden esetben az eltávolítást megelőző bőrgyógyászati szakvizsgálat annak érdekében, hogy ne maradjon vissza mindenképpen eltávolítást indokló anyajegy, illetve rosszindulatúság, vagy annak gyanúja esetén ne kelljen ismét műteni az adott területen a szakmai szabályokban előirt biztonsági zóna elérésére. De így van ez olyan esetekben is, amikor biztosan jóindulatú elváltozás van, amely zavaró a beteg számára. Nem ritka ugyanis, hogy egy nem feltűnő anyajegynél merül fel a rosszindulatúság gyanúja.

Lehet-e napfényes hónapokban eltávolítani az anyajegyet?

"Anyajegy eltávolítása bármely évszakban lehetséges. Ha bőrrák gyanúja miatt van szükség az eltávolításra, azzal nem szabad késlekedni, vagyis akár tavasszal, nyáron is sort kell keríteni az eljárásra. Amennyiben azonban esztétikai oka van a levételnek, a megfelelő sebgyógyulás és ezzel kozmetikailag legszebb heg elérése érdekében érdemes megvárni a napfényszegény hónapokat. Ennek főként az az oka, hogy friss hegeknél az egyik legfontosabb szabály a fényvédelem. Az a legoptimálisabb, ha a heg területét legalább fél évig nem éri nap/szolárium" – hangsúlyozza dr. Csapó Zsolt PhD, az Anyajegyszűrő Központ sebésze.

Esztétikai okokból is gyakran vetetnek le anyajegyeket. Fotó: Getty Images

Az anyajegyek eltávolításakor minden esetben a legfontosabb, hogy a festékes anyajegy teljes egészében eltávolításra kerüljön és kötelezően készüljön belőle megfelelő szövettani vizsgálat. Ebből állapíthatja meg ugyanis a patológus, hogy valóban volt-e a képletben daganatos elváltozás, és ha igen, sikerült-e teljes egészében kimetszeni. Ezen ok miatt a legbiztonságosabb eljárás a hagyományos sebészeti kimetszés. Ha esztétikai ok miatt kerül sor az eltávolításra, a lézeres kimetszés is szóba jöhet, bár ezt is úgy kell elvégezni, hogy korrekt szövettan készülhessen – ez ugyanis ebben az esetben is elengedhetetlen. Tavasszal, nyáron különösen fontos vigyázni a sebre

A napfényes hónapokban történő anyajegy kimetszésnél nyilván nehezebb megoldani a fényvédelmet, de nagyon kell figyelni erre. Bár bizonyos esetekben kényelmetlenebb lehet, de ruhával, kalappal, vagy kötéssel ajánlott fedni, majd magas fényvédő faktorral rendelkező naptejjel védeni a seb területét.

A nyári hónapok tevékenysége még a fürdőzés. A sebeket az első 3 napban lehetőség szerint ne érje víz, majd ezt követően mosakodáskori zuhanyzás vize már nem árt, kiáztatni hosszas medencés vagy szabadvízi fürdőzéssel a varratszedés utáni néhány napig még nem javasolt, tehát természetesen a strandolást sem ekkorra érdemes időzíteni. Azzal azonban minden évszakban elősegíthető a sebgyógyulást és csökkenthető a feszüléssel járó kellemetlenség, ha a varratok eltávolítása után például gyógyszertárban kapható hámregeneráló készítménnyel rendszeresen kezeljük a sebet/heget – tette hozzá a szakember.

