Hatóanyag alternatívák érzékeny bőrűek számára

Sokan gondolják úgy, hogy az érzékeny bőr egy bőrtípus, de ez valójában tévhit. Az érzékenység egy bőrállapot, amely különféle külső illetve belső tényezők hatására alakulhat ki. Bármelyik bőrtípus válhat érzékennyé, a kiváltó okok illetve a kezdeti tünetek azonban bőrtípusonként eltérőek lehetnek. A száraz bőr különösen hajlamos az érzékenységre, mivel a felszínén elhelyezkedő védő zsírköpeny elvékonyodása (vagy akár teljes hiánya) sokkal védtelenebbé teszi a környezeti hatásokkal szemben.

Mi okozhat bőrérzékenységet?

A bőrérzékenységnek olyan tünetei lehetnek, mint a feszülés, viszketés, bizsergés, égő érzés és a bőrpír. Az érzékenységet kiválthatják olyan külső tényezők, mint a folyamatos irritáció, dörzsölés, szél, túl alacsony vagy túl magas hőmérséklet, hormonális változások, a bőr valamilyen vegyi anyaggal való érintkezése, napkárosodás vagy akár valamilyen étel, alkohol vagy koffein fogyasztása is. Az érzékenység mértéke egyéni toleranciától is függ.

Az érzékeny bőrt fokozott körültekintéssel kell kezelni, tartózkodni kell az erős mechanikai ingerektől, dörzsöléstől, a túl hideg vagy túl meleg vízzel való mosakodástól, emellett oda kell figyelni a hidratálásra és a fényvédelemre. Érzékeny bőrre a legjobb ásványi szűrőket tartalmazó fényvédő terméket választani. Emellett az illatanyagokat, színezékeket, erősebb felületaktív anyagokat, alkoholt tartalmazó termékeket és bizonyos hatóanyagokat is érdemes elkerülni.

A PHA a leggyengédebb hámlasztó

Nagyon érzékeny bőrrel a hámlasztás minden formáját (mechanikai és kémiai) is érdemes mellőzni. Ha azonban tolerálja a bőrünk és mindenképpen szeretnénk valamilyen hámlasztót használni, akkor a PHA-savat (polyhydroxi sav) tartalmazó termékeket válasszuk az AHA-savakat tartalmazók helyett. Ezek tulajdonságai ugyanis hasonlók, de mivel a PHA-k molekulamérete nagyobb, jóval gyengédebbek a bőrhöz, viszont ugyanúgy fokozzák a vízmegtartó képességét, emellett öregedésgátló és pigmentfolthalványító hatásuk is van, viszont nem fényérzékenyítenek.

A retinolra is létezik alternatíva

Az öregedésgátlás fókuszú bőrápolásban az egyik szupersztár hatóanyagnak a retinol, illetve származékai számítanak. Vannak, akik számára azonban ez a hatóanyag túl erős, illetve a retinolos termékek használatát kismamáknak és szoptató anyukáknak sem javasolják. Szerencsére erre az összetevőre is létezik remek alternatíva, mégpedig a bakuchiol, ami egy növényi hatóanyag, melyet a malájtea magjából vonnak ki.

A bakuchiolt még a kifejezetten érzékeny bőr is jól tolerálja, és kutatások szerint hasonló hatásokkal rendelkezik, mint a retinol és származékai. Fokozza a kollagéntermelést, finomítja a ráncokat, hozzájárul a pigmentfoltok halványításához és a pattanásos bőrre is jó hatással van. Kismamák számára is teljesen biztonságos és nem fényérzékenyít.

A pattanásos bőrűek próbálkozzanak azelainsavval

Az aknés bőr kezelésére egy remek, viszont nagyon erőteljes hatóanyag a BPO, vagyis benzoyl peroxide, amelyet erőteljes szárító hatása miatt csak nagy körültekintéssel szabad használni, és az arcápolási rutinba történő bevezetéséhez minden esetben érdemes szakember segítségét kérni. Erre az összetevőre jó alternatíva az azelainsav, amely segít a pórusok tisztán tartásában, emellett antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatása is van.

Ráadásul pigmentfoltos bőrre is bevethető, mert segít gátolni a melanintermelődésért felelős tirozináz enzim működését. Általában a rosaceás bőr is jól tolerálja az azelainsavas termékeket, és ami még jobb hír, hogy ennek a hatóanyagnak létezik egy még gyengédebb változata is, a PAD (Potassium Azeloyl Diglycinate).

Érzékenyebb bőrrel sem kell lemondani a C-vitaminos termékekről

A C-vitamin szintén egy nagyon népszerű hatóanyag manapság, ami nem csoda, hiszen amellett, hogy antioxidáns tulajdonságai miatt fokozza a fényvédők hatékonyságát, serkenti a kollagéntermelést, fokozza a bőr rugalmasságát, hozzájárulhat a pigmentfoltok halványításához. Emellett támogatja a bőr sejtjeinek egészséges működését és a bőr ragyogásának fokozásához is hozzájárul. Tiszta formában viszont csak alacsony pH-értékű, tehát savasabb közegben működik jól, ezt pedig az érzékeny bőrök nem tolerálják.

Ilyen bőrrel érdemes inkább valamilyen C-vitamin származékot választani, amelyek ugyan kevésbé erősek, de rendszeres használat mellett ezekkel is szép eredmények érhetők el. A MAP (Magnesium Ascorbyl Phosphate) az egyik olyan származék, ami kifejezetten népszerű - különösen a hiperpigmentác kezelésében ígéretes, de a kollagéntermelést is fokozza és általában még a rosaceás bőrön sem okoz problémát. Pattanásos és érzékeny bőrre pedig a SAP (Sodium Ascorbyl Phosphate) nevű hatóanyaggal érdemes próbát tenni, mert ennek antibakteriális hatása is van amellett, hogy feszesíti a bőrt és egységesebbé teszi a bőrképet.

A cikket Dr. Vass Ilona bőrgyógyász-kozmetológus lektorálta.

