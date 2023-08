A húszas éveink legvégétől a szervezetünk kollagén- és elasztin termelése illetve a sejtek megújulása folyamatosan lassulni kezd. A bőrben hangsúlyosabbak lesznek a lebontó folyamatok, vékonyodni kezd az irha és a zsírszövet, lassul a vér- és nyirokkeringés, kevesebb lehet a bőrben a vitamin és az ásványi anyag és csontok is veszíteni kezdenek a tömegükből.

Mindezek együttes hatásának “köszönhetően” jelennek meg az öregedés látványos jelei a bőrön: az apróbb illetve hangsúlyosabb ráncok, a bőr fakóbbá, fénytelenebbé válása, tömörségének, feszességének csökkenése.

A fiatalság háromszöge

Amikor fiatalok vagyunk, az arcunk egy fordított háromszögre emlékeztet, amelynek a csúcsa az állunknál, a két sarka pedig a halántéknál van. Az öregedéssel ez a háromszög gyakorlatilag megfordul vagy négyszöggé transzformálódik. Az orcák kevésbé feszesek, kevésbé emelkedik ki az arccsont, az arc alsó harmada kiszélesedik és az egész arc gyakorlatilag “lejjebb csúszik”. Emellett az ajak is vékonyodni kezd, amihez az is hozzájárul, hogy idővel a fogak is kopni kezdenek.

Ha szeretnénk, hogy hogy mindez minél később történjen meg, ahhoz nagyon fontos időben elkezdeni a tudatos bőrápolást. Tisztítás, hidratálás és fényvédelem - ez a három alaplépés minél korábban jó, ha a napi rutin részévé válik, és ez nemcsak esztétikai, hanem egészségügyi kérdés is.

Senkit sem kerül el az öregedés. Fotó: Getty Images

Az UV-sugaraknál szinte semmi nem öregít jobban, ez tudományosan bizonyított tény, a bőr egészségesen tartásához pedig kell a tisztítás és a hidratálás is. Az egészséges és ápolt bőrön később látszanak meg az idő nyomai, amelyeknek megjelenését könnyebb (és olcsóbb is) megelőzni, mint utólag kezelni.

A bőr alatti zsírszövet csökkenése

Az arc megereszkedik, megszűnik a fiatalos teltség, kerekdedség és a vonások átrendeződnek – mindezek egyik oka az, hogy a korral a bőr alatti zsírszövet mennyisége egyre kevesebb lesz. Ha kifejezetten ezeket szeretnénk kezelni, akkor az otthoni bőrápolási rutinunkba olyan hatóanyagokat érdemes bevezetni, mint a retinol és származékai, a peptidek, peptidkomplexek illetve a hámlasztás AHA-savakkal. Emellett az életmódváltás is sokat segíthet: a rendszeres sport, a dohányzás elhagyása, az alkohol elhagyása vagy fogyasztásának mérséklése és a napi 7-8 óra alvás a bőrre is látványos hatással van. Ha esztétikai kezeléseket vennénk igénybe, akkor az ultrahangos bőrminőségjavító kezelések, a HIFU, illetve a hialuronsavas feltöltéssel történő térfogatpótlás jöhet szóba.

A kollagéntermelés csökkenése

Annak, hogy a szervezetünkben termelődő kollagén mennyisége egyre kevesebb lesz, nem csak az a jele, hogy megjelennek az első ráncok és szarkalábak, vagy hogy kevésbé rugalmas és fiatalosan telt az arcunk. Ha azt vesszük észre, hogy a sebeink lassabban gyógyulnak illetve a hegesedés is látványosabb, azt szintén ennek a vázfehérjének a hiánya okozza.

Idővel elvész a rugalmasság. Fotó: Getty Images

Ha szeretnénk kicsit stimulálni a szervezetünk kollagéntermelését, akkor az otthoni bőrápolási rutinunkba érdemes olyan hatóanyagokat beépíteni, mint a C-vitamin és származékai, a retinol és származékai, a peptidek és peptidkomplexek, illetve a gyengédebb hámlasztó savak, mint a PHA vagy a tejsav. Ha pedig esztétikai kozmetikai kezelésekben gondolkozunk, akkor nagyszerűek erre a célra a mikrotűs eljárások, a GUNA kezelés, a PRP (sajátvér kezelés) és a különféle lézeres kezelések, illetve a ráncok mélyülésének akadályozására és az apróbb ráncok simítására a botoxkezelés is szóba jöhet.

Az elasztintermelés csökkenése

Az elasztin a kollagénhez hasonlóan szintén egy vázfehérje, amely a rugalmas kötőszöveti rostok anyaga. Ahogy egyre kevesebb termelődik belőle, úgy lesz a bőr megereszkedése egyre látványosabb, fokozódik a petyhüdtség és a ráncok, főleg azok, amelyek a mimika hatására alakulnak ki.

Érdemes minél előbb elkezdeni a bőrápolást. Fotó: Getty Images

Ha szeretnénk valamennyit visszanyerni a bőrünk ruganyosságából, akkor az olyan hatóanyagokat érdemes beépíteni a rutinunkba, mint a retinol és származékai, a peptidek és peptidkomplexek illetve a többféle molekulaméretű hialuronsavat tartalmazó termékek is hasznosak lehetnek. Az esztétikai kozmetikai kezelések közül a hialuronsavas töltések, a mikrotűs kezelések, a lézeres kezelések, a botox és az RLT (vörös fény terápia) jöhetnek szóba.

A sejtmegújulás lassulása

Ahogy öregszünk, úgy a bőrsejtek, pontosabban a felhám természetes megújulási ciklusa egyre hosszabb időt vesz igénybe, és 28-30 nap helyett 40-50 napba is beletelhet. Emiatt a bőr egyre fakóbbá válik, veszít a fiatalos ragyogásából, a pórusok látványosabbá válnak és könnyebben tömődnek el. A legjobb módszer arra, hogy a megújulási folyamatokat támogassuk, a rendszeres hámlasztás, illetve fontos az is, hogy minél több nedvességet próbáljunk a bőrben tartani. Ebben az otthoni ápolás során olyan hatóanyagok lehetnek a segítségünkre, mint az AHA-savak (főként a glikolsav és a tejsav), a retinol és származékai, valamint a vízmegkötők közül a hialuronsav és a poliglutaminsav. Ha ezeknél erőteljesebb, illetve látványosabb eredményt adó kezeléseket szeretnénk, akkor bőrgyógyász vagy kozmetológus szakembert érdemes felkeresni, aki segít majd választani az olyan lehetőségek közül, mint a Hydrafacial, az orvosi hámlasztások különféle savakkal, a CO2-lézeres hámlasztás, vagy valamilyen mikrotűs kezelés.

A cikket dr. Vass Ilona bőrgyógyász-kozmetológus lektorálta.