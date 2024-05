Ez segíthet, hogy reggel ne kelj ráncos arccal

Bőrünk ráncosodása mögött többféle tényező is meghúzódhat, beleértve az öregedést, napsugárzást, dohányzást, elégtelen folyadékbevitelt, de még olyan faktorokat is, mint az, hogy milyen arckifejezéseket használunk gyakran mindennapi kommunikációnk során, illetve hogy milyen pozícióban szeretünk leginkább aludni éjszakánként. Mint azt Yousuf Mohammed, Khanh Phan és Vania Rodrigues Leite E. Silva, az ausztrál Queenslandi Egyetem három dermatológus kutatója írja a The Conversation oldalán, amikor az oldalunkon vagy a hasunkon fekve alszunk, arcbőrünk sokkal jobban összenyomódik, ahogy a gravitáció a párnába húzza fejünket, mintha a hátunkon fekve pihennénk. Ez rögtön ki is jelöli az első megoldási lehetőséget a probléma megelőzésére: esténként igyekezzünk háton fekve elaludni, vagy legalább váltogassuk rendszeresen az alvópózt, amelyet a nap legvégén felveszünk.

Néhány egyszerű módszerrel elejét vehetjük az éjszaka képződő ráncoknak. Fotó: Getty Images

A fiatal bőrön az alvás okozta ráncok nem sokáig maradnak láthatók, hamar eltűnnek reggel. Ezek az átmeneti ráncok azonban egyre tartósabbá válhatnak az idővel. Ahogy öregszünk, bőrünk veszít rugalmasságából és nyúlékonyságából, ami miatt az alvási ráncok és gyűrődések is tovább megmaradnak a nap folyamán. Meghatározó az is továbbá, hogy az egyes alváspózokban mennyi időt töltünk éjszaka, hogy milyen külső erőhatások érik közben az egyes arcterületeket, illetve hogy milyen a párna anyaga, felülete, amellyel arcunk érintkezik. Mindezt egy bőrgyógyász hamar felismeri például abból, hogy akik hajlamosak csak az egyik oldalukon aludni, arcuk érintett oldala általában laposabb, egyben a ráncok is élesebben kirajzolódnak rajta.

Ennyit számít az éjszakai bőrápolási rutin

Bőrünk szerkezetét és rugalmasságát az alsó bőrréteg, a dermisz kollagén- és elasztintartalma biztosítja. A három szakértő szerint segíthet visszaszorítani a ráncképződést, ha bőrápolási rutinunk részeként a kollagént is pótoljuk. Ugyanígy fontos szerep jut az emberi szervezetben természetesen előforduló hialuronsavnak is. Ez a vegyület segít megőrizni a kollagént és az elasztint, előbbinek a termelődését is serkenti, egyben hidratál. Mindezek révén szintén lassítja a ráncosodást. Nem véletlen, hogy a hialuronsav a bőrápoló krémek, gélek és lotionök egyik leggyakoribb összetevője.

A hidratáló krémek más módon fejtik ki jótékony hatásukat. Az okkluzív összetevők vékony olajréteget hoznak létre a bőrön, megelőzve a víztartalom párolgás útján történő csökkenését. A humektánsok pedig vonzzák és megtartják a bőr nedvességét. Nagy különbség lehet abban, hogy az egyes humektánsok milyen mértékben képesek megkötni a vizet, ami persze befolyásolja azt is, hogy miként hidratálják a bőrt.

Végezetül érdemes beszélni a párnahuzatról is. A cikk bőrgyógyász szerzői szerint a selyem nagyon jó választás a ráncok elleni küzdelem szempontjából, mivel engedi, hogy a bőr könnyen mozogjon a párnán ahelyett, hogy folyton súrlódna a huzat anyagán, illetve egyazon pontjára kerülne nyomás tartósan.

Összességében tehát elmondható, hogy ha kisimult arccal kelnél reggel, akkor igyekezz a hátadon aludni, lefekvés előtt hidratálni az arcbőröd, valamint ha teheted, használj selyem párnahuzatot. Emellett nagy súllyal esik latba az általános életmód: ha dohányzol, szokj le róla. Igyál napközben sok vizet, kövess egészséges étrendet sok zöldséggel, gyümölccsel, diófélével, magvakkal, egészséges zsírsavakkal, joghurttal és fermentált élelmiszerekkel. Továbbá ne feledkezz meg a megfelelő fényvédelemről sem.