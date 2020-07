A leghatékonyabb olajok ráncok ellen

Meglepő módszerek ráncok ellen Mutatjuk, mit tehetünk azért, hogy ez minél később kezdődjön el a bőr ráncosodása, illetve hogy minél kevésbé legyen látványos.

Az avokádóolaj gazdag omega-zsírsavakban és A-vitaminban, amelyek nagyon jót tesznek a bőrnek. Remek hidratáló, emellett olyan antioxidánsok és ásványi anyagok vannak benne, amelyek segítenek védeni a bőrt az UV-sugárzástól, ami a korai ráncosodás egyik fő felelőse. Két evőkanál avokádóolajhoz keverjünk 3-4 csepp rózsa- vagy levendulaolajat, alaposan vegyítsük el őket, és már mehet is az arcunkra. A testápolónkba is bátran keverhetünk belőle. A citromolaj az akné és gombás fertőzések ellen is igen hatékony, emellett sok öregedésgátló termékbe is belekeverik magas antioxidánstartalma miatt. Csak éjszakára használjuk, mert fényérzékennyé teheti a bőrt. 50 milliliter vivőolajba (például szőlőmag) tegyünk 3-5 csepp citromolajat, és jól keverjük össze, ezután máris használható.

Az öregedés látható jelei, a ráncok ellen sokat lehet tenni. Fotó: Getty Images

A szőlőmagolaj tele van E-vitaminnal

A levendulaolaj jellegzetes illata nyugtató, stresszoldó és alváskönnyítő hatású, emellett pedig a ráncok kialakulásának megelőzésében is segítségünkre lehet. Sok benne az antioxidáns, mikróbaölő hatású - extra szűz kókuszolajba érdemes belőle néhány cseppet keverni a legjobb hatás elérésének érdekében. A szőlőmagolajat nem véletlenül használják olyan sok bőrápolási termékben - tele van E-vitaminnal és értékes zsírokkal, ráadásul remekül felszívódik a bőrbe, így kiváló ápoló, hidratáló és öregedésgátló. Önmagában is használhatjuk akár az arcunkra, akár a testünkre, de vivőolajként is remekül működik.

Nem véletlenül világhírű az extra szűz olívaolaj

A hidegen sajtolt répamagolaj gyulladáscsökkentő hatású, mikróbaölő és hatékony öregedésgátló, emellett tele van antioxidánsokkal is. Hidratáló és bőrmegújító hatása van - használat előtt mindig hígítani kell valamilyen vivőolajjal. Ez elehet avokádóolaj, mandulaolaj vagy szőlőmagolaj is: két evőkanál vivőolajhoz két csepp répamagolajat adagoljunk. Az extra szűz olívaolaj sem véletlenül világhírű, hiszen nemcsak belsőleg, hanem külsőleg is remek hatással van a szervezetünkre. Erős hidratáló és sok benne az antioxidáns - egy kiskanál olívaolajba cseppentsünk egy-két csepp (semmiképpen sem több) citromlevet, itassunk át vele egy vattakorongot, és töröljük át vele a megtisztított arcbőrünket lefekvés előtt.

Fontos megjegyezni, hogy mindenki bőre másképp reagálhat az olajokra, ezért az első használat előtt érdemes bőrtesztet végezni a csuklónk belső oldalán.