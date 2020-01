Meglepő módszerek ráncok ellen

Azt már bizonyára sokan tudják, hogy a bőröregedés késleltetése érdekében érdemes kerülni a közvetlen, erős napfényt, ajánlott rendszeresen széles spektrumú fényvédőt használni, valamint ruhával, kalappal és napszemüveggel is védeni kell magunkat a káros sugaraktól. Emellett fontos a rendszeres hidratálás és a dohányzás mellőzése is. De mi minden segíthet még elkerülni a ráncok kialakulását?

Helyes alvás és táplálkozás

Ha tudunk, aludjunk a hátunkon. A hason, illetve az oldaltalvássorán ugyanis a bőrünk meggyűrődik, ezek a gyűrődések pedig egy idő után állandóvá válnak. Ez nemcsak az arcunkra, hanem a nyakunkra és a dekoltázsunkra is vonatkozik. Emellett a táplálkozásunkra is érdemes odafigyelni. A bőr fiatalságának megőrzése érdekében fogyasszunk minél több fehérjében és omega-3 zsírsavban gazdag ételt - például lazacot.

Hihetetlen, mennyit számít a megfelelő szemüveg. Fotó: iStock

Megfelelő szemüveg

Elsőre talán sokaknak nem jutna eszébe, de a látásunknak is fontos szerepe lehet abban, hogy az arcunk mennyire lesz ráncos. Ha ugyanis valaki rosszul lát és emiatt folyton hunyorg, egy idő után biztosan számíthat rá, hogy mély szarkalábak alakulnak ki a szeme körül. Ez is egy komoly indok arra, hogy új szemüveget csináltassunk.

Rendszeres hámlasztás

A rendszeres hámlasztás is nagyon fontos, ha hosszú távon is fiatalos és feszes bőrt szeretnénk. A bőrradírok helyett - amelyek szemcséi felsérthetik a bőrt - válasszunk inkább kémiai hámlasztót: lehetőleg valami olyat, amiben AHA sav van. Ez segít eltávolítani az elhalt hámsejteket, halványítja a felszíni ráncokat, valamint serkenti a kollagéntermelődést. Nagyon fontos viszont, hogy hámlasztás után mindig használjunk fényvédő krémet, mert ilyenkor a bőrünk még érzékenyebb a káros sugarakra. Ügyeljünk arra is, hogy ne mossunk túl gyakran arcot, különben eltávolítjuk a bőr természetes védőolajait. Reggel és este bőven elég egy rövid, de alapos arcmosás. Szükség esetén használhatunk valamilyen, a bőrtípusunknak megfelelő arctisztítót.

C-vitamin, szója

Az öregedés megfékezésében, illetve a ráncok megelőzésben nagyon fontos szerepet játszik a C-vitamin is - belsőleg és külsőleg egyaránt. Serkenti a kollagéntermelődést, véd a káros sugaraktól, ráadásul segíthet egyenletesebbé tenni a bőrfelszínt. Épp ezért érdemes sok C-vitaminban gazdag zöldséget és gyümölcsöt enni, valamint beszerezni valamilyen C-vitaminos szérumot vagy arcápolót. A szóját tartalmazó arcápolók, illetve táplálékkiegészítők szintén hasznos elemei lehetnek az öregedésgátlásra fókuszáló arcápolási rutinnak.

Forrás: webmd.com