A gyógyszerek nem várt mellékhatásai

A pattanások kialakulására hajlamos bőr fénylő, olajos. A pórusok tágak, a faggyú összegyűlik bennük, mitesszereket képez. A problémás területek leggyakrabban az arc, a külső hallójárat, a mellkas, a hát és a karok külső felszíne. Az úgynevezett kombinált (zsíros-normál, sőt olykor zsíros-száraz) bőr esetében a bőrhibák az arc közepén, a homlokon, az orron és az állon jelennek meg, amit "T-zónának" is szoktak nevezni. A kombinált bőr általában nagyon érzékeny, könnyen irritálódik.

A pattanások, más néven aknék úgy alakulnak ki, hogy az eltömődött faggyúmirigyekben a baktériumok elszaporodnak, a mirigy begyullad. Létrejön az úgynevezett papula (gyulladásos elváltozás). A pattanások megjelenése leginkább a 12-14 éves korra jellemző, a hormonváltozások okozzák. Felnőtteknél általában az arc alsó részén, az állon és a nyakon figyelhető meg pattanásképződés, ha hormonális okai vannak. Felnőtt korban aknék alakulhatnak ki a nem a bőrtípusnak megfelelő kozmetikumok használatától, napozástól, táplálkozástól, dohányzástól. Genetikai okok is lehetnek a háttérben - a hajlam öröklődik. Bizonyos fogamzásgátlók, hormongyógyszerek és antidepresszánsok is okozhatnak pattanásokat és egyéb bőrhibákat.

Mit tehetünk, ha hajlamosak vagyunk pattanások képződésére?

Fontos a rendszeres bőrápolás: általában 4-6 hétnyi kezelés szükséges a javuláshoz. Sokan tanácsolják a napozást, mert szárítja a pattanásokat, a barnaság pedig elfedi a bőrhibákat. A napfény azonban egyben a szaruréteget is megvastagítja, így hosszú távon ellenkező hatású: elősegíti a faggyú felszaporodását, az aknék keletkezését, úgyhogy fényvédő termékekre a pattanásos bőrűeknek is szüksége van: olyanokat érdemes vásárolniuk, amelyeket zsíros bőrre fejlesztettek ki.

Fontos az is, hogy ne piszkáljuk a pattanásokat, mert nagy a gyulladás, afertőzésveszélye és a hegesedés esélye is. Pattanásos bőrűeknek mindenképpen olyan bőrtisztító termékre van szükségük, amely nem agresszív, nem feszül utána a bőr. A bőrradírozás is ajánlott. Az esti arctisztítás kötelező akkor is, ha nem sminkel valaki, mert a szennyeződéseket el kell távolítani a bőrről.

A vény nélkül is beszerezhető speciális arclemosók legtöbbször ként, szalicilsavat vagy tejsavat tartalmaznak. Enyhe aknés panaszok esetében ezek a készítmények eredményre vezethetnek. Ha mégsem, akkor érdemes orvoshoz fordulni. Súlyosabb esetekben a bőrgyógyász gyógyszert ír, amely csökkenti a faggyúmirigy-aktivitást és gátolja a baktériumok szaporodását, illetve csökkenti a bőr gyulladását. A helyi vagy szájon át szedhető készítmények általában erősen száríthatnak, ezért szükség van kiegészítő kezelésre, a zsíros és/vagy kombinált bőrhöz igazodó bőr- és ajakhidratálásra.

A vény nélkül kapható készítmények használatára ugyanez vonatkozik: a szárító krémek/szérumok hosszú távú használata miatt a pattanásos bőr megváltozott szerkezetének köszönhetően dehidratálódik, kiszárad.

A vízhiányos bőr pedig sokkal érzékenyebb, ezért védelemre, ápolásra. speciális, kifejezetten az ilyen bőrtípus számára kifejlesztett készítményekre szorul.