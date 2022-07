Hogy tüntethetők el az aknés hegek?

Nem csak a nyomkodás miatt alakulnak ki

Az, hogy kinél milyen nyomokat hagynak maguk után a pattanások, nagyban függ a gyulladás nyomán kialakult szövetkárosodás kiterjedésétől, mélységétől, attól, hogy mennyire fertőződött el, és természetesen a bőrtípustól, örökletes hajlamtól is. Ha nem piszkáljuk feleslegesen a pattanásokat, akkor a maradandó bőr egyenetlenség, hegesedés esélye ugyan jelentősen csökken, ám az aknék nyomában így is maradhat hepehupás, egyenetlen bőrfelszín, tág pórusok és foltos bőr, pigmentáció.

A zavaró, sokszor sminkkel is nehezen elfedhető bőrhibák nemcsak esztétikailag zavaróak, de az érintettek számára nagy lelki terhet is jelentenek. A mélyhámlasztás ezekre a problémákra nyújt megoldást: segítségével feszesebb, egyenletesebb bőrfelszín érhető el.

Az első lépés az arc kitisztítása

A sok gennyet tartalmazó, fájdalmas csomók, hólyagok a bőr mélyebb rétegeit is érintik, és egyértelműen gyakrabban hagynak maguk után heges nyomot - magyarázza Peterman Krisztina. Ha valakinél egy időben jelentkeznek a gyulladt pattanások, de már látszanak a hegesedés nyomai is, akkor első lépésként a bőrt ki kell tisztítani, meg kell nyugtatni, ellenkező esetben bármilyen durvább kezeléssel, akár egy erősebb masszírozással is csak növeljük a további pattanások megjelenésének esélyét, a gyulladás továbbterjedését a környező szövetek felé. Ha már nincsenek gyulladt pattanások, csak a hegektől szeretnénk megszabadulni, akkor is érdemes tisztítással kezdeni a kezelést, a mitesszerektől - ha vannak - megszabadulni.

Az aknés hegek eltüntetése komoly kihívást jelent

Gyulladáscsökkentés gépekkel

A gyulladt pattanások ellen a különböző krémek, hatóanyagok mellett gépi kezeléseket is bevethetünk. Erre az egyik lehetőség az aknelámpa alkalmazása, mely kúraszerűen, meghatározott ideig alkalmazva mérsékli a gyulladást és elpusztítja a pattanásokat okozó baktériumokat is.

A másik eszköz még újdonságnak számít a kozmetikában. Több kedvező hatása mellett a pattanások ellen gyulladáscsökkentőként, baktérium- és vírusölőként is alkalmazható a plazma fényterápia, mely teljes mértékben allergénmentes, nem okoz allergiás reakciót. A plazma kisülés során keletkező mikro villámok hatására több mint 200 kémiai reakció is elindul a bőrben, így például a plazma sugár hatására elpusztulnak a károsodott sejtek és ezzel egy időben stimuláló hatású is, serkenti az egészséges sejtek létrejöttét.

Mélyhámlasztás: a bőr kicserélődik

A pattanásos bőr kitisztítása, a gyulladácsökkentés után következhet az aknés hegek kezelése. Bőrünk 28-30 naponta folyamatosan megújul, a külső hámréteg leválik, hogy helyet adjon az alatta lévő új bőrrétegnek. A mélyhámlasztás ezt a folyamatot képes felgyorsítani. A kezelés során eltávolítják a bőr felső egy vagy több hámrétegét, ezzel mesterségesen előidézett regenerációra serkentve az alsóbb bőrréteget, beindítva a hámsejtképződést, illetve a bőr rugalmasságáért felelős kollagén és elasztin termelődést. A kezelés hatékony fegyver az aknék után maradt hegek ellen: a kúra végeztével a mélyedések látványosan csökkennek, a bőr felszíne és pigmentációja sokkal egyenletesebb lesz.

Már két hét alatt is látványos eredmény érhető el

A mélyhámlasztás két alkalmas kezelésből áll. Az első kezelés során alkalmazott hatóanyagok és a kíméletes, apró formátumban lévő gyógynövény-keverék bőrbe masszírozásának hatására a kezelést követő néhány napon belül a régi bőrréteg egyenletesen leválik. Ez idő alatt a reggeli és esti arctisztításhoz speciális készítményeket szükséges használni, melyek a hámlasztási folyamatra hatnak, ezért ezeket más termékekkel helyettesíteni nem szabad.

A hámlási folyamat egyénenként különböző lehet, de a hámló részecskék erőszakos eltávolítása minden esetben kerülendő. Az utókezelés a hámlasztást követő ötödik nap környékén történik. Ez ideig a bőrt víz nem érheti, így a hajmosás is tilos. A bőr teljes regenerációja két-három hetet vesz még igénybe, a kezelést követő 14-28. napon nyeri el a bőr a legszebb állapotát. Ezt követően, az eredmények alapján a kezeléseket meg lehet ismételni, így a hatás fokozható.