Tünetek, melyek végbélpolipra utalnak

A végbélpolip lehet, hogy évekig észrevétlen marad, ám gyakran igen kellemetlen tünetek jelzik az elváltozást. Fontos, hogy a megfelelő beavatkozásra még időben sor kerüljön - és nemcsak a panaszok miatt, hanem azért is, mert rossz esetben akár rosszindulatú daganattá alakulhat. Hogy milyen tünetek esetén érdemes végbélpolipra gyanakodni, arról dr. Baranyai László, a Trombózisközpont sebésze beszélt.

Hogyan zajlik a végbéltükrözés? A vastagbéltükrözés első hangzásra ijesztőnek tűnhet, fontosságát azonban semmiképp sem kérdőjelezhetjük meg. A rosszindulatú daganatokon kívül fekélyes betegségek, bélpolipok felismerésére is alkalmazzák.

Kitüremkedés a végbél üregében

A végbélpolip a vastagbél utolsó részében, a végbél nyálkahártyáján kialakult kinövés. Méretét tekintve elég változatos képet mutat: léteznek igen aprók és nagyra növő polipok is, kocsányon lógóak, laposan a falon fekvők, létrejöhetnek csoportosan és magukban is. Általában az 50-60 év feletti férfiaknál fordul elő, ám megjelenhet a fiatalabb korosztály tagjainál is. Kialakulásának pontos oka nem ismert, ám nagyobb kockázati tényezőnek számít a genetikai hajlam mellett a helytelen, mozgásszegény életmód, a dohányzás, a rostszegény táplálkozás.

A végbélpolip tünetei

Kis méretnél a legtöbb esetben tünetszegény, de ha panaszokat produkál, ezek a leggyakoribbak:

Végbélvérzés - akár láthatóan, akár csak laboratóriumban kimutathatóan

Hasfájás

Megváltozik a székürítés, váltakozóan hasmenés-székrekedés jelentkezik

Nyákos széklet ürítése

Igen ritkán, elhanyagolt esetben bélelzáródás

Az állandó hasfájás is a végbélpolip egyik tünete lehet.

Rosszindulatúvá is fajulhat

A végbélpolip általában jóindulatú, ám a nagyobb és mirigyeredetű vastagbélpolipok (polip-adenomál) rosszindulatúvá válhatnak. Sajnos elsőre nem lehet kideríteni, hogy vajon jó vagy rosszindulatú elváltozással van-e dolgunk: erre csakis a daganat eltávolítása után lehet választ kapni, éppen ezért minden polipot ki kell metszeni. A szövettani vizsgálat során állapítják meg a daganat típusát.

Ezért fontos idejében orvoshoz menni

Mivel nem lehet tudni, hogy jó-vagy rosszindulatú daganattal állunk-e szemben, fontos, hogy minél korábban orvoshoz forduljunk a tünetekkel, főleg, mert egy jóindulatú elváltozás is idővel átalakulhat, "elrákosodhat".

Fontos tudni, hogy nemcsak akkor kell szakemberhez menni, ha az említett panaszokkal küzd valaki, hanem akkor is, ha tünetmentes, de:

családjában többször előfordult már vastagbél polip/daganat.

kialakult már nála korábban polip, bár már eltávolították.

Eltávolították a polipot, hogyan tovább?

Ha valakinél polip alakult ki és azt eltávolították, utána az érintettnek rendszeres kontrollon kell részt vennie, mivel az elváltozás sajnos újra megjelenhet. Hogy pontosan milyen időközönként kell a szűrésen járni, változó: többek között a kioperált polipok számától, nagyságától, rosszindulatúságától is függ - mondja dr. Baranyai László, a Trombózisközpont sebésze.

A végbélpolip szűrése, diagnózisa, kezelése

A végbélpolipok olykor kitapinthatók, ám általában végbéltükrözés (rektoszkópia) vagy az egész vastagbél vizsgálata (kolonoszkópia) útján fedezik fel. A polipok gyakran az egész vastagbélben előfordulhatnak. Amennyiben a polip típusa és elhelyezkedése lehetővé teszi, ezzel egy időben el is távolítják. Szerencsére csupán a nagy polipok esetén van szükség hasi műtétre.

Legtöbbször a polip, illetve polipok eltávolítása elegendő a gyógyuláshoz, ám ha rosszindulatú az elváltozás, úgy további - sebészeti, onkológiai - terápia szükséges.