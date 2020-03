Súlyos betegséget jelezhet a gombócérzés

Globus pharyngeus-nak nevezik, ha valaki fájdalommal nem járó csomót, duzzanatot érez a torkában. Dr. Holpert Valéria fül-orr-gégész, foniáter, a Fül-orr-gége Központ orvosa a betegség lehetséges okairól beszélt.

Árulkodó jelek

Sokan azt gondolják, ha nem fáj, a torok nem vörös, egyéb panaszaik sincsenek, akkor a "gombóc" sem valódi. Eközben a kellemetlen érzés megmarad, a mindennapokban is zavaróvá válik. Dr. Holpert Valéria elmondta, hogy az érintettek beszéd közben gyakran köszörülik a torkukat, vagy nehezebben vesznek levegőt, rosszul viselik a zárt ruházatot - igazgatják a nyakkendőt, garbót. Az egyre zavaróbb tünetek miatt már az is megkönnyebbülést jelent, ha az orvos elmondja, hogy a problémájuk valós és jó eséllyel kezelhető.

Több betegség is lehet a háttérben

"A fül-orr-gégészeti vizsgálat során többek között áttekintjük a gége, garat, hangszalagok, mandulák állapotát is" - mondja Holpert doktornő. A panaszok mögött többnyire az alábbi problémák húzódnak.

A gombócérzés gyakran valamilyen gyulladásos folyamat szövődményeként jelentkezik: garat-, mandulagyulladás, krónikus arcüreggyulladás, hátsó garatfali csorgás miatt érzékenyebb lehet a garatnyálkahártya.

Ha itt nem látható elváltozás, akkor az egyik leggyakoribb kiváltó ok a túlzott gyomorsav termelődés, ami savcsökkentő készítményekkel kezelhető.

A nyelőcső motoros rendellenességei is okozhatják a tüneteket, ilyenkor gyakran társul nyelési nehézség is a gombócérzés mellé.

A pajzsmirigybetegségek tüneteként is gyakran jelentkezik ilyen panasz, így érdemes ebbe az irányba is vizsgálódni, különösen, ha fáradékonyság, idegesség, hízás vagy fogyás, hajhullás, bőrszárazság is jelentkezik.

A helytelen beszédtechnika, feszes nyakizomzat következtében is kialakulhat a globus érzés.

A tüneteket azért sem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a nyelési nehézség, gombócérzés daganat jele is lehet.

Nagy bajt is jelezhet a torokban jelentkező gombócérzés. Fotó: Getty Images

A beszéd- és hangterápia is segíthet

Az esetek egy részében a kivizsgálás során nem lehet szervi elváltozást kimutatni, ilyenkor pszichológiai tényezők merülnek fel kiváltó okként. Tartós stressz, trauma, családi-, vagy munkahelyi konfliktusok miatti idegesség is okozhat ilyen tünetet. A stresszkezelési technikák elsajátítása, esetleg pszichológus segítsége is megoldást jelenthet ebben a helyzetben. A torok- és a hangszalagok izomzatának megfelelő használata, lazítása beszéd- és hangterápia segítségével megtanulható, így ez is hatékony segítség lehet a gombócérzés elmulasztásához.