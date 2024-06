Több mint 120 éve nem volt ilyen meleg a tavasz Magyarországon

A sok napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, illetve délen, délkeleten fátyolfelhők is lesznek az égen. Szórványosan valószínű zápor, zivatar, amelyeket felhőszakadás-szerű csapadékhullás kísérhet. Estére a legtöbb gomolyfelhő feloszlik, és egyre kevesebb helyen kell csapadékra számítani. A délnyugati, nyugati szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. A tegnapi kettős fronthatás ma is kitart.