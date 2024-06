Vashiány-kisokos: a legfontosabb tudnivalók a vaspótlásról

A vas a szervezet számára nélkülözhetetlen elem, mert biztosítja az oxigén eljutását a sejtekhez, szervekhez. Hiánya tehát komoly problémákat okozhat, akár súlyos vérszegénységhez is vezethet. De vajon mit tehetünk ellene? Elég-e az a mennyiség, amit az étkezések során be tudunk vinni? És mi történhet akkor, ha kezeletlen marad a vashiány? Kisokosunkban most a vashiányra vonatkozó, leggyakrabban felmerülő kérdéseket válaszoljuk meg.

A vashiány betegség, vagy csak tünet?

A vashiány hátterében számos tényező, egyebek között különböző betegségek is állhatnak. A vashiány kezelése mellett a kiváltó ok tisztázása és annak szakszerű kezelése is elengedhetetlen.

Mindenki veszít vasat?

Vasat mindenki mindennap veszít a vizelettel, a széklettel, a verejtékkel, a bőr hámlásával, a hajhullással és a körömvágással. A férfiakhoz képest a nők a menstruáció során rendszeresen elveszített vérmennyiség miatt még több vasat veszítenek, ezért gyakoribb a nők körében a vashiány.

Mennyi vasra van szükségünk?

Alapesetben egy átlagos felnőtt férfi vasszükséglete naponta 8 milligramm körüli, míg a termékeny korú nőknek – a menstruáció okozta vérveszteség miatt – jelentősebb mennyiségre, nagyjából napi 18 milligrammra van szükségük, amely a terhesség során közel 30 milligrammra emelkedik.

Mire figyeljek a táplálkozás során, hogy a szervezetem elegendő vashoz jusson?

Sok és jól hasznosuló vas található a vörös húsokban és belsőségekben (különösen a májban, a lépben és a velőben), emellett a halakban és a tenger gyümölcseiben, különösen az osztrigában, míg a hüvelyesekben, a leveles zöldségekben, a teljes kiőrlésű gabonafélékben, a tojásban, a magvakban és diófélékben, a szójában, a búzacsírában, a tökfélékben, a magas kakaótartalmú feketecsokoládéban található vas felszívódása alig fele olyan jó. Csecsemőknél az első évben a szoptatás, illetve vasat is tartalmazó tápszer fedezheti a szükséges mennyiséget. A tehéntej nem megfelelő vasforrás a csecsemőknek.

A halakban és tenger gyümölcseiben is sok vas található. Fotó: Getty Images

Mi állhat a vashiány mögött?

Alapvetően négy okra vezethető vissza:

Elégtelen vasbevitel (például túl szigorú diéta, különösen a húsmentes étrend); A vasfelszívódás zavara (különféle betegségek vagy ételérzékenység, például glutén- és laktózérzékenység miatt);

Megnövekedett vasigény (rendszeres, intenzív sport, valamint várandósság és szoptatás idején);

Fokozott vasvesztés (vérző aranyér, gyomorfekély, műtét, erős menstruáció).



Melyek a vashiány jellemző tünetei?

A vashiányra leginkább a krónikus fáradtság, a sápadt bőr, a körmök töredezése, a hajhullás, a gyakori fejfájás, az általános gyengeség, a szédülés és ájulás, a koncentrációs problémák, illetve a terhelhetőség csökkenése hívhatja fel a figyelmet. Jellemző panasz lehet még a szaporább szívverés és az alacsony vérnyomás, valamint a torokban jelentkező gombócérzés és a nyelési nehézség is.

Kik a legveszélyeztetettebbek, és mire figyeljenek?

Mivel az állati eredetű élelmiszerekből hatékonyabb a vas felszívódása, a vegetáriánus vagy vegán étrendet követők kockázati csoportba tartoznak, akárcsak a fogamzóképes korú nők és a kisgyerekek, a gyakori véradók, illetve a vasfelszívódást megnehezítő gyomor-bélrendszeri kórképekkel, például glutén- és laktózérzékenységgel, Crohn-betegséggel vagy fekélyes vastagbélgyulladással élő krónikus betegek. A kockázati csoportba tartozóknak érdemes rendszeres időközönként ellenőriztetniük a vasanyagcserére vonatkozó laborértékeiket.

Mit jelent az, hogy a vas esszenciális?

A vas szervezetünk minden sejtje számára létfontosságú, azaz esszenciális nyomelem, amelyet a szervezet nem tud előállítani. Elengedhetetlen a vérképzéshez, a szívünk és az izmaink megfelelő működéséhez, a fertőzésekkel szembeni ellenállóképességünk, valamint a fizikális és mentális energiaszintünk fenntartásához.

Miért kell kívülről bevinnünk a vasat?

Mert a szervezetünk képes ugyan raktározni és hasznosítani, de nem képes előállítani. Ezért a naponta veszített vasat nekünk kell étkezéssel, illetve kialakult vashiány, vagy annak gyanúja esetén magas vastartalmú vaspótló gyógyszerrel pótolni.

Mit jelent a pica (ejtsd: pika)?

Ez egy különleges étkezési zavar: az érintettek ehetetlen, emészthetetlen dolgok után sóvárognak. A szinte már beteges vágyat keltő anyag lehet kréta, homok, agyag, fa, papír, szappan, vatta és üveg, de vannak, akik ürüléket vagy a saját hajukat eszik meg. A furcsa étvágy éveken, sőt évtizedeken keresztül jelen lehet, elsősorban gyermekeknél és várandós nőknél figyelték meg, főként akkor, ha a szervezetükben túlságosan kevés a vas vagy a cink.

Mi az anémia és miért veszélyes?

A kezeletlen vashiány idővel vashiányos vérszegénységgé, anémiává súlyosbodhat. A vashiányos vérszegénység ronthatja az immunrendszer működésének hatékonyságát, ami a fertőzésekre való fogékonyságban nyilvánul meg, gyermekeknél pedig fejlődési zavarokat okozhat. Napjainkban a Föld lakosságának mintegy harmada küzd anémiával, az esetek körülbelül feléért pedig a vashiány tehető felelőssé.

Hogyan mutatható ki a vashiány?

Ennek igazolására laborvizsgálatot végeznek, ami mellett a vérszegénység okának feltárására is szükség van. A legalapvetőbb teszt éhgyomorra vett vérszérumból mutatja ki a vér vaskoncentrációját. Amennyiben az úgynevezett referenciatartománynál alacsonyabb, már súlyos vashiány állhat fent, amikor már a vörösvértestek hemoglobintartalma és mérete kisebb a normálisnál. Korai vashiány kimutatására a ferritin, azaz a raktárvas szintjének meghatározása alkalmas: ilyenkor a ferritinszint csökken, de még egyéb vérparaméterek normál tartományban lehetnek.

Mi köze a vasnak a hemoglobinhoz?

A vas a vér oxigénszállító fehérjéjének, a hemoglobinnak fontos alkotóeleme.

Mit kell tennem, ha vashiányom van?

Vaspótlásra már enyhébb mértékű vashiány esetén is szükség van a vashiányos vérszegénység megelőzése érdekében. Ilyenkor csupán étkezéssel, étrend-kiegészítővel nem kezelhető a vashiány, több hónapos magas vastartalmú gyógyszeres kúrára van szükség. Ezen túl a vashiány okának felderítése is fontos, ezért javasolt a labor mellett az orvosi vizsgálat is. Súlyos vashiányos vérszegénység gyors rendezésére már intravénás vaspótlásra is szükség lehet.

A vas kiemelten fontos szervezetünk egészséges működéséhez. A hiányállapot megelőzése kiegyensúlyozott, vegyes étkezéssel, kezelése pedig többféle vaspótló készítménnyel lehetséges. Vaspótló és vaspótló között viszont több különbség is lehet, ezért érdemes alaposan átgondolnunk, melyik a leginkább megfelelő a számunkra.

Hogyan és mikor kell szednem a vaskészítményeket?

Egyes vaspótló készítmények étkezéssel együtt is bevehetők, de a vaspótlók túlnyomó többségének bevételével legalább két órát kell várni evés után, mivel számos élelmiszer- és italösszetevő gátolja a vas felszívódását. Hasznos továbbá, ha a vassal együtt C-vitamint is beviszünk valamilyen formában, mivel az segíti a felszívódást.