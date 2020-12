Jelek, hogy nem eszünk elég rostot

A megfelelő rostbevitel az emésztés mellett fontos szerepet játszik az egészséges testsúly fenntartásában, csökkenti a szívbetegségek kialakulásának esélyét, sőt, bizonyos fajta rákos megbetegedésekét is.

Ha a székletünk szokatlan formájú, túl apró, kemény, akkor szinte biztosak lehetünk benne, hogy meg kell emelnünk a napi rostbevitelünket. Az egészséges széklet általában hengeres formájú, és egyenes, esetleg C alakú.

A megfelelő emésztés érdekében érdemes minél több rostot fogyasztani

Árulkodó jel az is, ha étkezés után túl hamar megéhezünk. A rostok nagy helyet foglalnak el az emésztőrendszerben, így biztosítva a teltségérzetet, de ha már egy főétkezés után egy órával úgy érezzük, hogy ismét ennünk kellene, az azt jelzi, hogy rostban szegény ételt ettünk. Igyekezzünk az ebéd és a vacsora előtt is megenni egy kisebb tányér salátát vagy zöldséglevest - ezzel nem csak a megfelelő rostbevitelt biztosítjuk, hanem abban is segít, hogy egy étkezés alkalmával kevesebb kalóriát vigyünk be.

A rendszeres puffadás is a rosthiány tünete lehet, bár jó, ha tudjuk, hogy a felfúvódás és gázképződés a rostos táplálékok "túladagolásánál" is jellemző lehet. Az mindenesetre bizonyos, hogy elegendő rost nélkül lelassul az emésztés, bizonyos anyagok tovább maradnak a tápcsatornában, mint kellene, és ettől felfújódik a hasunk.

Az evés utáni álmosság nem ritka, különösen, ha valami miatt túlságosan teleesszük magunkat. Ha azonban rendszeresen azt tapasztaljuk, hogy ebéd és vacsora után azonnal el tudnánk aludni, akkor valószínűleg nem ettünk elég rostot, és ettől ingadozik a vércukorszintünk.

Az egészséges napi rostbevitel 25-30 gramm - fogyasszuk minél több teljes kiőrlésű gabonát, olajos magokat, babot, gyümölcsöket és zöldségeket. A rosttartalmú táplálékkiegészítőkkel pedig óvatosan, mert nem helyettesítik a kiegyensúlyozott táplálkozást, ráadásul egyesekre extrán puffasztó hatással lehetnek.

