Meglepő jelek, amik krónikus gyulladásra utalnak

A krónikus gyulladások a szervezetben számos kellemetlen tünet, illetve betegség kialakulását okozhatják az ízületi fájdalomtól az eldugult légutakon át egészen a kiütésekig. A WebMD összegyűjtötte, milyen tünetekre érdemes figyelni, amik akár krónikus gyulladást vagy az azt okozó betegséget jelezhetik, bár elsőre akár ártalmatlannak tűnhetnek.

Egyensúlyproblémák

A krónikus gyulladásos betegségekben szenvedők szervezete túlreagálja az adott problémát, és bizonyos esetekben akár önmaga ellen is fordulhat. Ilyen kór például a sclerosis multiplex is, melyben a test immunrendszere megtámadja az idegrostokat körülvevő myelint, mely ezáltal elpusztul, a helyén heg képződik, e két tényező pedig rontja az idegsejtek közötti ingerületvezetést. Emiatt kezdetben szédülést, egyensúlyproblémákat tapasztalhatnak az érintettek séta közben.

Inzulinrezisztencia

Az inzulin segít szabályozni a vércukor szintjét. A krónikus gyulladás azonban befolyásolhatja az inzulin működését, ami akár inzulinrezisztenciához (IR) is vezethet. Hogy pontosan miért történik mindez, azt még a kutatók is csak találgatják. Annyi bizonyos, hogy az IR hosszú távon magasvércukorszintkialakulásához, végül pedig 2-es típusú diabéteszhez vezethet. Ezek az állapotok súlyosan károsíthatják az idegeket és az érhálózatot. Előfordulhat, hogy mindezt némi lábbizsergés, megnövekedett szomjúságérzés vagy fáradtság jelzi, de olyan is van, hogy szimptómák nélkül jut el az érintett az IR-ig, vagy a cukorbetegségig. Érdemes időnként ellenőriztetni a vércukorszintünket, és ha úgy sejtjük, érintettek lehetünk, feltétlen konzultáljunk kezelőorvosunkkal.

Olyan hétköznapi tünetek, mint a szemszárazság is utalhatnak krónikus gyulladásra. Fotó: Getty Images

Izomgyengeség

Néha immunrendszerünk tévesen támadja meg az izomzatunkat, gyulladásokat okozva, orvosi szakkifejezéssel élve ez a myositis. Ebben az állapotban a test elkezdi lebontani az izomszöveteket, emiatt gyengül az izomzat. A folyamat általában lassú és így nehezen észrevehető a kezdeti fázisokban. Leggyakrabban a törzs, a váll és a csípő izmai az érintettek, előrehaladott állapotban pedig olyan hétköznapi tevékenységekben is problémákat okozhat ez a betegség, mint a séta, a fürdés vagy a nyelés.

Hasmenés

A gyulladásos bélbetegségnek, vagy IBD-nek két fő formája van: a fekélyes vastagbélgyulladás és a Crohn-betegség. Mindkét esetben azimmunrendszertúlreagálása miatti gyulladásról van szó, mely a vastag- és vékonybeleket érinti. Ennek egyik tünete a hasmenés, de gyakori lehet még a hányinger, az ízületi a fájdalom, alázés a bőrkiütés is.

Deréktáji hátfájás

Spondylitis ankylopoetica, ismertebb nevén a Bechterew-kór esetén a krónikus gyulladás jellemzően a gerincet támadja meg. Ritkábban a csípő, a nyak, a térdek vagy a mellkas is lehet érintett. Ha gyakran tapasztal fájdalmas merevséget, különösen reggelente, az ennek a jele is lehet. Súlyos esetekben afájdalomakadályozhat a mozgásban, vagy akár mozgásvesztést is okozhat. A betegségről bővebben ide kattintva olvashat. Ha bármilyen tünetet, panaszt észlel, beszéljen orvosával, a korai felismerés és kezelés ugyanis segíthet az állapot kordában tartásában.

Állandó fáradtság

Ha a szervezetünk régóta gyulladásban van - melyet okozhat a többi között fibromyalgia, sclerosis multiplex, lupus vagy rheumatoid artritisz -, annak egyik tipikus jele lehet az állandó fáradtság. Ha folyton azt érezzük, hogy alig van energiánk, érdemes erről orvosunkkal beszélni, aki további kivizsgálásokat javasolhat, melyek kiderítik, állhat-e a panasz hátterében komolyabb betegség.

Livedo reticularis

A livedo reticularis jellegzetes, lilás, kékes vagy vöröses színű rajzolat, amely háló-, illetve csipkeszerűen alakul ki általában a lábakon, ritkább esetben a törzsön és a karokon is. Jelentkezhet önmagában (stressz vagy hideg hatására), de lehet tünete olyan krónikus gyulladásos betegségeknek is, mint például a lupus vagy az antifoszfolipid szindróma (APS, Hughes-szindróma). Magát az elváltozást nem lehet kezelni, az orvos azonban segíthet kideríteni a mögötte meghúzódó kórt, melyet - amennyiben lehetséges - gyógyíthatnak, és így a livedo reticularis is eltűnik. Néha azonban nem találják a kiváltó tényezőt vagy betegséget, ilyenkor a jelenség gyakran magától is eltűnik.

Érelmeszesedés

Ha túl sok plusz súlyt szedtünk fel, vagy sok időt töltünk idegen anyagok, például cigarettafüst belélegzésével, arra a testünk gyulladással reagálhat. Ez azonban akár érelmeszesedéshez (arteriosclerosis) is vezethet. Az ér belső falán lévő lerakódásoktól először megkeményedhetnek az artériák, súlyosabb esetben azonban el is záródhatnak, és attól függően, hogy hol van az érintett érszakasz, a többi között agyi katasztrófát vagy szívelégtelenséget is okozhat. A végtagokat érintő arteriosclerosis gyakran hidegláb-érzettel, zsibbadással, lassan gyógyuló apró sebekkel jelentkezhet. Mindenképp érdemes ellenőriztetni orvosunkkal, hogy érintettek vagyunk-e. Fontos tudni, hogy a betegség kialakulásának első jelei akár már 18-20 éves korban is jelentkezhetnek.

Fokozott véralvadás

Egy traumából, műtétből vagy akár antifoszfolipid szindrómából, IBD-ből származó gyulladás is okozhat fokozott véralvadást (hiperkoagulációt). Ez okozhat akár duzzanatokat, például jellemzően az alsó végtagokban, de súlyosabb esetben az így keletkező vérrög stroke-ot, szívrohamot vagy tüdőembóliát is kiválthat. A fokozott véralvadást nem könnyű észrevenni, néha a szakembereknek is beletelik egy kis időbe, mire rájönnek. Szerencsére a véralvadásgátlók segíthetnek.

Szemszárazság

A gyulladás egyik gyakori jele a szemszárazság. A hátterében állhat akár olyan betegség is, mint a Sjögren-szindróma, ami a nyál- és a könnymirigyeket érinti. Ha száraz, égő érzést tapasztalunk a szemünkben, megduzzadtak a nyálmirigyeink, valamint orrunk és torkunk is rendre kiszárad, elképzelhető, hogy ez az oka. Érdemes konzultálni kezelőorvosunkkal, aki a megfelelő gyógyszereket felírva csillapíthatja kellemetlen tüneteinket és megóvhat minket a komolyabb komplikációk - például a látásvesztés vagy fogászati problémák - kialakulásától.

Agyat érintő problémák

Ha a szervezetünkben valahol krónikus gyulladás van, az gyakran kihat az agyunk működésére, így például a memóriánkra vagy a gondolkodásunkra. A kutatók egyelőre még keresik a kapcsolatot a gyulladás és az agyműködést érintő problémák között. Néhány kutatás korai eredményei azt sugallják, a szervezet krónikus gyulladása hozzájárulhat azAlzheimer-kórkialakulásához és más demenciát okozó állapotokhoz. Ez különösen igaz az idősebb korosztályra. Úgy tűnik azonban, hogy a táplálkozás ezt is jelentősen befolyásolhatja, a vizsgálat alapján a szakértők azon az állásponton vannak, hogy a mediterrán étrend enyhítheti a szervezetben lévő gyulladásokat, így járulva hozzá a hosszabb és egészségesebb élethez.