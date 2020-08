Koronavírus: a nők egy része nagy veszélyben van?

Az új koronavírus okozta COVID-19 amellett, hogy súlyosan károsítja a tüdőt, a veséket, a szívet és más szerveket, úgy tűnik, egy újabb szimptómával gazdagítja amúgy is sokszínű tüneteinek tárházát. Mind több kórházba került betegnél jegyeznek fel ugyanis fokozott véralvadást (hiperkoagulációt), valamint emiatt kialakuló apró vérrögöket mind a vénás, mind az artériás érhálózatban, amelyek trombózist vagy különböző szervekbe kerülve embóliát okozva súlyosbítják a páciensek állapotát. Eddig azonban nem sikerült a közvetlen ok-okozati összefüggést bizonyítani a hiperkoaguláció és a COVID-19 között, bár egyre több tengerentúli kórházban kezdték terápiásan alkalmazni a véralvadásgátló készítményeket, hogy megelőzzenek egy esetleges stroke-ot vagy tüdőembóliát. Van azonban egy aspektus, amelyre eddig úgy tűnik, még nem sokan gondoltak ennek apropóján. Ez pedig a nők helyzete, mely két szempontból is fontossá vált.

További vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy kiderítsék, a terhes nőknél tovább fokozhatja-e a trombózis kockázatát a COVID-19. Fotó: Getty Images

Alapból is nagyobb az esélyük a trombózisra

Bár úgy látszik, a nők valamivel védettebbek az új koronavírus okozta COVID-19-cel szemben, mint a férfiak, ám az továbbra sem tisztázott, hogy ez a kórkép még tovább növelheti-e a trombózis kockázatát a fogamzásgátlót szedő nőknél, vagy azoknál, akik hormon terápián vannak, esetleg épp kisbabát várnak. Hiszen a kombináltfogamzásgátlótabletták már önmagukban képesek akár hatszorosára növelni a vénás trombózis kialakulásának rizikóját, de hasonlóan romlanak az esélyei azoknak a nőknek is, akik menopauza miatt vagy más okból kapnak orális hormonpótló kezelést, a terhesség pedig szintén négy-ötszörösére emeli ezt a kockázatot.

"Ezek az állapotok együttesen a női társadalom nagy részét lefedik, azaz potenciálisan nagyon sokan ki vannak téve a fokozott kockázatnak, ezért is nagyon fontos, hogy vajon a COVID-19 növeli a trombózis vagy a stroke kialakulásának rizikóját vagy sem" - idézi a MedPage Today dr. Daniel Spratt, a Maine Medical Center és dr. Rachel Buchsbaum, a Tufts University közös az Endocrinology című szaklapban megjelent publikációját.

Az ösztrogén segíthet is

De mindez azért is fontos, mert úgy tűnik, hogy a női nemi hormon, az ösztrogén fokozza a szervezet fertőzésekre adott immunválaszát, sőt arra is vannak jelek, hogy amenstruációis pozitív hatással van a COVID-19 lefolyására. A kutatók úgy vélik, ezért is lehetséges, hogy kevesebb nő kerül kórházba és hal bele a koronavírus okozta fertőzésbe. Néhány tanulmány ezért most azt vizsgálja, vajon ha ösztrogént adnak a betegeknek az segíthet-e legyőzni a vírust vagy legalább enyhíteni a betegség tüneteit. Azoknál viszont, akiknek a kórtörténetében szerepel trombózis vagy embólia, nem lehet ezt az eljárást alkalmazni.

Spratt és Buchsbaum szerint ez a terület sürgősen további kutatások elvégzését teszi szükségessé, mivel számos megválaszolatlan kérdés van még e témával kapcsolatban. Például, hogy a mikrovérkeringésben kialakuló trombózis terhes nők esetében előfordulhat-e a placenta hajszálereiben is? Vagy ha a COVID-19 miatt egyszerre alakul ki trombózis és citokinvihar, az milyen hatással lehet a placentára és a magzatra? Milyen a COVID-19, az ösztrogén-terápia és a terhesség miatt kialakuló hiperkoaguláció mechanizmusa, vannak-e különbségek? Végül, de nem utolsó sorban pedig, hogyan lehetne mérni és ezáltal előre megjósolni az ilyen állapot kialakulásának kockázatát az érintett populáció körében? A szerzők szerint a járvány új lendületet adhat a hematológiai kutatásoknak, amelyek hosszútávon a klinikai gyakorlat gyökeres megváltozását is eredményezhetik.

