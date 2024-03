Így lehet sikeresebb a szklerózis multiplex kezelése

Az Ideggyógyászati Szemle Proceedings kiadásában megjelent új szakmai ajánlás a szklerózis multiplex jellegzetességeit, a kezelésére vonatkozó javaslatokat, valamint a terápia alkalmazásának szakmai és szervezeti feltételeit foglalja össze. A cél mindezzel az, hogy a Magyarországon kezelt SM-betegek ellátása egységesen, a nemzetközi standardoknak és kritériumnak megfelelően történjen.

„A jelenlegi irányelv a legújabb klinikai kutatások eredményei, bizonyítékai alapján tesz javaslatot a diagnózis felállításához szükséges vizsgálatokról, illetve a betegek kezeléséről” – olvasható a Debreceni Egyetem közelményében. Az új ajánlás vezető szerzője Csépány Tünde, a Debreceni Egyetem docense, a Neurológiai Klinika szakorvosa.

Forrás: unideb.hu

Tíz év alatt jelentős változások történtek

„A legutóbbi ajánlást tíz éve készítettük el. Azóta a terápia és a diagnosztika is jelentősen fejlődött. Ma már a legkorszerűbb vizsgálati módszerek alkalmazása lehetővé teszi, hogy minél korábban felállítsuk a biztos diagnózist, ennek köszönhetően pedig hamar elkezdhetjük a kezelést, amely így sokkal hatékonyabban alkalmazható hosszú távon. A szakmai anyagunkban ajánlásokat fogalmazunk meg a többi között a fizikális, a kötelező és a kiegészítő diagnosztikai vizsgálatokkal kapcsolatban” – ismertette Csépány Tünde.

A szakmai anyag emellett az SM terápiájában jelenleg alkalmazható gyógyszerekkel kapcsolatos információkat és tapasztalatokat is összefoglalja. Javaslatokat fogalmaz meg továbbá a készítmények közötti választásra vonatkozóan.

Már húsz készítmény áll rendelkezésünkre, nemcsak injekciós, intravénás, hanem ritkább adagolású – akár féléves, havi rendszerességgel vagy évente csak néhány napig szedett – tabletta formában is. Sőt az utóbbi két évben az addig kezelhetetlen betegcsoport számára is fejlesztettek ki hatékony gyógyszert. Ajánlásunkkal a készítmények közötti eligazodást szeretnénk segíteni. Célunk, hogy a szakemberek döntését oly módon befolyásoljuk, hogy betegeik számára a legeredményesebb ellátást választhassák ki. Az irányelvek csak ajánlások, amelyeket az orvos mindig az adott beteg állapotának, szükségleteinek és preferenciáinak megfelelően alkalmazhat” – tette hozzá a szakember.

Életmódra vonatkozó ajánlásokat is megfogalmaztak

A javaslatban azt is hangsúlyozták, hogy a kezelés komplexitása miatt a betegeket speciális centrumokban ajánlott ellátni. Ezenkívül az életmódra vonatkozó ajánlásokat is megfogalmaztak, például a fizioterápiával, a testmozgással, a diétával kapcsolatban, a stresszkezeléssel és a dohányzásról való leszokással kapcsolatban. Felhívták a figyelmet továbbá a pszichés támogatás fontosságára is. Mint írták, ez a tapasztalatok szerint jelentősen javíthatja az SM-es beteg életminőségét.

A szakemberek a betegek rehabilitációjáról is szót ejtettek. Véleményük szerint ezt egyénre szabottan kell megtervezni. A cél, hogy a fizikai, pszichés és mentális károsodásokkal élő betegnél csökkenteni tudják a fogyatékosság mértékét és optimalizálják a megmaradt funkciókat, végeredményben pedig a betegség a lehető legkisebb mértékben korlátozza az érintetteket a munkavégzésben, a magánéletében és társadalmi kapcsolatokban.