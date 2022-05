Lábdagadás

Ha bedagad az alsó lábszárunk, illetve a bokánk, annak hátterében a túl sok ülés vagy állás is állhat, viszont betegségre is utalhat a duzzanat. Egyes szívbetegségek hatására például folyadék, érrendszeri problémák következtében pedig vér gyűlhet fel a lábszárban. Ezeken kívül a nyirokrendszer elégtelen működése és a májbetegség is előidézheti a lábduzzadást.

Elszíneződés

Ha a lábfejen kékes vagy lilás elszíneződést tapasztalunk, az jelentheti egyszerűen csak azt, hogy nagyon hideg van, és fázunk. Ám ha lábujjaink normál hőmérséklet mellett kékülnek el, annak hátterében a vérerek elzáródása állhat.

Lábainkon látszik, ha baj van a szerveinkkel. Fotó: Getty Images

Fájdalmas csomók

Mindenképpen forduljunk orvoshoz, ha a lábujjainkban - esetleg a kézujjakban - hirtelen fájdalmas csomók jelennek meg, amelyek néhány óra vagy nap után eltűnnek. Ezek ugyanis bakteriális eredetű szívfertőzésre is utalhatnak. Szerencsére a probléma műtét nélkül, antibiotikumokkal kezelhető.

Kék-zöld foltok

Ha elesünk vagy valaminek véletlenül nekiütközünk, akkor teljesen természetes, hogy kék-zöld foltok, zúzódások jelennek meg a lábainkon. Ám ha minden ok nélkül is lassan múló kék foltokat találunk a lábainkon, akkor májbetegséggel, valamilyen autoimmun betegséggel, a vérerek gyulladásával vagy véralvadási zavarral állhatunk szemben.

Kiütések

Ha a lábainkon élénk, sötétvörös vagy lilás kiütések jelennek meg, annak leggyakrabban allergiás reakció az oka - különösen, ha viszketés is kíséri a bőrtüneteket. Ugyanakkor egyes esetekben a vérerek gyulladása, illetve valamilyen autoimmun betegség - például lupusz vagy reumatoid artritisz - is állhat a háttérben.

Kidagadó erek

Terhesség, elhízás és mozgásszegény életmód esetén gyakori probléma, hogy a lábak erei látványosan kidagadnak. Ez azonban visszerességet is jelezhet - manapság nagyjából az emberek 30 százalékát érinti ez az érbetegség.

Forrás: brightside.me