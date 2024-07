Mi a visszér?

Visszérről akkor beszélünk, ha a vénák kórosan kitágulnak. Elsőre talán csak kozmetikai problémának tűnhet, azonban nem szabad figyelmen kívül hagyni: a kitágult erek nem képesek megfelelő mennyiségű vért szállítani, sőt, az áramlás irány is megfordulhat akár.

Melyek a visszér tünetei?

lábfájás

bőrpír

lábdagadás

seprűvénák

tágult vénák

tömött, kemény bőrfelszín

Kiket érint a visszér?

A visszértágulatok egyrészt örökletesek, de az életmód is hozzájárulhat a kialakulásukhoz: a sok üléssel és állással járó munkák miatt nagyobb valószínűséggel jelennek meg. Ezeken kívül a túlsúly is növeli a kockázatot. Összességében a magyar lakosság körülbelül 20 százalékát érinti a betegség, nagyobb arányban nőket, mint férfiakat. Már az egészen fiatal, 30-as, 40-es éveikben járó nőknél is megjelenhet szülés után.

Már a fiatalokat is érintheti a betegség. Fotó: Getty Images

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Érdemes az első tünetek jelentkezésénél orvoshoz fordulni, még mielőtt súlyosabb, fájdalmasabb vagy kiterjedtebb lenne a probléma. A szakember megvizsgálja az érintett területeket (például ultrahanggal), kikérdez az életmódról, valamint egyéb betegségekről, majd pedig felállítja a diagnózist és kezelési tervet készít.

Hogyan kezelhető a visszér?

Visszér esetén összetett kezelés szükséges: jellemzően nem elég csupán egy gyógyszeres kúra, hanem az életmódunkban is változtatásokra van szükség.

Kompressziós kezelés: ehhez általában kompressziós pólyát vagy harisnyát alkalmaznak.

Gyógyszeres kezelés: a vénafalat belülről erősítő, úgynevezett venoaktív készítmények szedése.

Műtét: a visszereket súlyos esetben sebészi úton is el lehet távolítani. Többféle beavatkozás létezik már a hagyományos műtéten túl, például lézerszondával is el lehet végeztetni. A kezelőorvos az érintett vénától függően javasolja a beavatkozást.

Szkleroterápia: ilyenkor gyulladáskeltő anyagokat fecskendeznek be, ezáltal összetapasztják a vénafalakat, tehát elzárják a beteg vénákat.

Fontos azonban, hogy mindent betartsunk, amit orvosunk javasol. Könnyen lehet ugyanis, hogy a visszerek visszatérnek, ha nem tesszük meg a szükséges lépéseket.

Hogyan előzhető meg a visszér?