Hogy és mennyi jódot együnk?

Tengeri hal, máj, csapvíz

Mivel Magyarországon a termőföld jódban szegény, külön is oda kell figyelni a megfelelő mennyiség elfogyasztására

Felszívódást gátló tényezők

És hogy is van ez a radioaktivitással?

Mivel Magyarországon (és általában Európában)külön is oda kell figyelni a megfelelő mennyiség elfogyasztására. A tengeri ételek általában jó jódforrások: a kagyló, rák, tengeri halak, illetve maga a tengeri só is tartalmazza.De viszonylag magas a jódtartalma a fehér-, illetve a rozskenyérnek, a zabpehelynek, a rizsnek és a burgonyának is. Húsok közül a sertésmáj fogyasztása javasolt, 100 grammal ugyanis nagyjából fedezhető is a napi bevitel mennyisége. Érdekesség, hogy, ám az, hogy mennyi, az területenként változik (0,1-0,9 mg/l között). De az is garantálhatja a napi bevitelt, ha jódozott sóval ízesítjük az ételeinket.A jód felszívódása függ a szervezet jódtelítettségétől. A felszívódását elég sok növény befolyásolja, többek között a kelkáposzta, fejes káposzta , retek, kelbimbó. Ezeken kívül hatással van rá még a fluorid és a nitrát is, mindkettő gátolja.Kevesen tudják - talán inkább csak azok, akik megélték a csernobili katasztrófát -, hogy a jódnak a káros környezeti radioaktív sugárzások kivédésében is szerepe van. A "sugárzásvédő" hatás elég érdekes módon működik: megfelelő jódellátottság esetén a szervezet a radioaktív jódot nem engedi felszívódni és beépülni.