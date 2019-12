Ha ezeket betartjuk, tovább élhetünk

Szokjunk le a dohányzásról!

Valószínűleg senkinek nem újdonság, hogy a dohányzás káros az egészségre, és hogy a dohányosok élettartama általában rövidebb a nemdohányzókénál. A jó hír, hogy a leszokás még akkor is hosszabbíthat életünkön, ha 65 évesen szánjunk rá magunkat - ugyanakkor azok esetében, akik 35 évesen szoknak le, akár plusz hét évet is jelenthet a döntés.

Tartsunk fenn egészséges testsúlyt!

A Harvard University kutatása szerint a legkisebb esélyük a korai halálozásra azoknak van, akinek a testtömeg-indexe (BMI) 18,5 és 24,9 közé tehető. 25-ös BMI fölött már túlsúlyról, 30-as érték fölött pedig elhízásról beszélünk. Annak ellenére, hogy a BMI-számítások nem mindig megbízhatóak, egészen biztos, hogy súlyfelesleg esetén már pár kiló leadása is növelheti az élettartamunkat.

Mozogjunk rendszeresen!

Nincs szükség rá, hogy mindennap órákat töltsünk az edzőteremben. Már napi 30 perc könnyed tempójú séta is nagyon sokat számít, feltéve, hogy rendszeresen csináljuk. Sportolni nemcsak az egészséges testsúly fenntartása miatt fontos, hanem azért is, mert kutatások szerint fejleszti a memóriát és pozitívan hat a kedélyállapotra is.

Legyünk mértékletesek az alkohollal!

Minél kevesebb alkoholt fogyasztunk, annál egészségesebbek leszünk, és várhatóan annál tovább is fogunk élni. Napi egy pohár sör vagy bor beleférhet, de ennyi is inkább alkalmanként. A legtöbb szakértő egyetért abban, hogy egészségügyi szempontból az lenne a legjobb, ha egyáltalán nem innánk alkoholt.

Étkezzünk tudatosan!

Táplálkozás terén a mennyiség helyett a minőségre kell helyezni a hangsúlyt. Sok zöldség, gyümölcs, olajos magvak, egészséges növényi zsiradékok, hüvelyesek és teljes kiőrlésű gabonafélék, minél kevesebb cukor és finomított alapanyag, illetve feldolgozott élelmiszer - ennyi a lényeg.

Forrás: menshealth.com