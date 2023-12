Éjszakai ágybavizelés? Ez lehet a baj

Ha teljesen szobatiszta volt a gyermek, és egyszer csak hirtelen elkezd bepisilni éjszaka, akkor az első és legfontosabb, hogy kizárjuk a húgyúti fertőzés lehetőségét – hangsúlyozta dr. Kollák Zita gyermeknefrológus a Bethesda Gyermekkórház Egy csésze egészség című podcast-sorozatának legújabb részében. Ha az antibiotikumos kúra nem hoz megoldást, nagyon fontos elvégeztetni egy vizeletvizsgálatot, amely megállapítja a vizelet fajsúlyát.

Komoly oka lehet, ha a korábban teljesen szobatiszta gyerek bepisil este. Fotó: Getty Images

Rendellenességek is állhatnak a háttérben

Az utlrahangvizsgálatoknak köszönhetően már a várandósság idején felismerhetőek a babánál az esetleges vese- és húgyútfejlődési rendellenességek, de gyakran derül fény ilyen jellegű problémákra a csecsemő 6 hetes korában végzett utlrahangvizsgálaton is. A korai felismerés azért nagyon fontos, hogy a szakemberek még időben be tudjanak avatkozni és orvosolni tudják a problémát.

Nagyon gyakran úgy kerülnek be a gyerekek a kórházba már nagyobb korban, hogy hirtelen egy hasi fájdalom vagy valami más miatt történik egy hasi ultrahang, és akkor látjuk az elváltozást. Csak akkor már fennáll az a veszély, hogy a hosszú évek alatt maga a veseszerkezet sérül” – magyarázta a szakértő.

Ezek a rendellenességek egyébként sokfélék lehetnek. Előfordulhat például, hogy a vese kisebb, nagyobb, vagy máshol helyezkedik el, mint kellene, de időnként összeér a két vese alja (ezt hívják patkóvesének), vagy az egyik szerv hiányzik. Nem feltétlenül szükséges azonban beavatkozni, ha a szerv így is ellátja a feladatát. A vesefunkciók romlása esetén viszont már fontos, hogy nyomon kövesse a gyermek állapotát egy szakértő.

A gyermeknefrológia a gyermekek vesebetegségeivel és a húgyúti rendszerük betegségeivel foglalkozik.

Mikor kell problémára gyanakodni?

Egy év alatti gyermeket húgyúti fertőzés esetén ajánlott kórházba vinni, valamint a látszólag ok nélküli belázasodást is jó, ha nagyon komolyan vesszük. A szakértő szerint problémára utalhat, ha a kicsinek szúrós szagú a vizelete, vagy ha a baba étvágytalanabb és nyűgösebb a megszokottnál. Egy vizeletvizsgálattal ilyenkor könnyen kideríthető, hogy mi a probléma – tette hozzá a gyermeknefrológus.

Az is nagyon fontos, hogy el kell választanunk egymástól az alsó és a felső húgyúti fertőzéseket. Az alsó húgyúti fertőzésnél inkább csak az enyhébb tünetek jelentkeznek, például diszkomfortérzés, gyakori vizelési inger és alhasi fájdalom. A vesemedence-gyulladás esetében pedig már a láz is nagyon gyakori, amelyhez rossz közérzet, deréktáji fájdalom, hányinger és hányás társulhat. Bármelyik problémáról is van szó, a legfontosabb, hogy ne próbáljuk meg otthon kikúrálni a gyereket, hanem mielőbb vigyük őt orvoshoz – hangsúlyozta a szakember.