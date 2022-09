Dohányzás: miért hízunk leszokás után?

Némi hízás (két-három kiló) valóban a leszokás velejárója, a dohányzás ugyanis némileg emeli az anyagcsere mértékét, a nikotin pedig emellett étvágycsökkentő is. Egy erős dohányosnál a cigarettázás akár naponta 200 kalóriát is elégethet. Ha azonban egyéb szokásainkon, például az étrendünkön nem változtattunk, akkor a leszokás idején felszedett plusz kilóktól néhány hónapon belül könnyedén meg tudunk szabadulni. Elég például, ha valamivel többet sportolunk.

Ön mennyiért dohányzik? Kiszámolta már, mennyit költött életében cigarettára? Vigyázat, sokkolni fogja, hogy egy családi házat is vehetett volna az árából. A kalkulátorért kattintson!

Az is igaz, hogy a cigaretta letétele után jóval többet szeretnénk enni. A megnövekedett étvágy egyrészt a dohányzás már említett étvágycsökkentő hatásának az elmúlásával köthető össze. A nikotin hatással van az inzulintermelődésre is, ennek hatására az agy blokkolja az éhségérzetet. A nikotin egy másik hormonra, a dopaminre is hatással van, többek között ez a hormon felelős azért, hogy kellemesen érezzük magunkat. Ha a nikotintól már nem remélhetjük a dopamintermelődésre gyakorolt kedvező hatást, akkor könnyen nyúlunk rágcsálnivalókért, melyek hasonló hatást válthatnak ki az agyban.

A cigaretta elhagyása utáni első napokban sokaknak maga a dohányzáshoz köthető mozdulatsor hiányzik, emiatt nassolnak, hogy ezzel is "lefoglalják" a szájukat. A nassolási inger különösen olyan helyzetekben lehet erős, amelyekben egyébként is a cigaretta után nyúlnánk, például egy stresszes szituációban, vagy éppen a délutáni kávé idején.

A dohányzásról való leszokás nem kell, hogy elhízást is vonjon maga után

Az alábbiakban bemutatunk néhány olyan hasznos módszert, amelyek révén elkerülhetjük a súlyfelesleg felszaporodását, amennyiben megszabadulnánk a káros szokástól.

Sportoljunk!

A mozgás egyrészt segíti az örömhormonok termelődését, ezeknek köszönhetően vidámnak, feldobottnak, energiával telinek érezhetjük magunkat, még akkor is, ha nem gyújtunk rá. A sport a testsúly kordában tartásában is segít, feszesebbé teszi a testet, felpezsdíti a vérkeringést, így a dohányos időszak alatt felgyülemlett méreganyagok is gyorsabban távoznak a szervezetünkből.

Rágcsáljunk egészségesen!

Készítsünk elő magunknak egészséges nassolnivalókat, hogy amikor ránk tör a vágy, ne az első utunkba kerülő ételt tömjük magunkba. A zeller-, répa-, sajt- vagy almacsíkok nagyszerű rágcsálnivalók , akárcsak az olajos magvak (válasszunk olyat, melyet pucolni kell, így a kezünket is lefoglaljuk). Gyakran az is elég, ha iszunk valamit, próbáljunk ki például nyugtató gyógynövényteákat !

Kerüljük az alkoholt!

Nem csak magas a kalóriatartalma, de nagyon sokan összekötik az ivást és a dohányzást, ezért egy pohár ital gyakran ellenállhatatlan cigaretta utáni vággyal jár együtt. Ráadásul az alkohol csökkenti az ítélőképességet és oldja a gátlásokat, így még az is könnyebben elcsábul, aki egyébként nagyon szigorú saját magához.